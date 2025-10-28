Se viene la Noche de las Heladerías: ¿Cuándo es y qué promociones habrá?

Heladerías de todo el país se adhieren a este día que busca promover el consumo del helado artesanal argentino.

En La Noche de las Heladerías habrá promociónes de helados 2x1, lanzamiento de sabores nuevos y otras sorpresas.

Los fanáticos del helado, tendrán un día especial para celebrar y disfrutar de su postre favorito, se trata de la Noche de las Heladerías 2025 . Este evento, Organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), tendrá lugar el miércoles 13 de noviembre desde las 19 horas.

La celebración forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal , que cada noviembre rinde homenaje a uno de los productos más queridos por los argentinos. Durante esa jornada, las heladerías artesanales adheridas ofrecerán promociones, descuentos y sorpresas especiales para que el público disfrute de los sabores más auténticos de la temporada.

Más que una excusa para disfrutar de un postre, La Noche de las Heladerías busca promover el consumo del helado artesanal, un producto que se distingue por su elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, y por respetar los métodos tradicionales que lo diferencian de las producciones industriales.

El objetivo también es visibilizar el trabajo de los pequeños productores y emprendimientos familiares, quienes, con creatividad e innovación, mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad gastronómica argentina.

Cómo participar

Durante los próximos días, AFADHYA publicará en su sitio oficial y redes sociales la lista completa de heladerías participantes y las promociones especiales que se aplicarán en cada una de ellas.

Como en ediciones anteriores, se espera una gran participación en todo el país, con locales decorados para la ocasión y propuestas que van desde 2x1 en copas hasta regalos y degustaciones gratuitas.

Además, durante la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se extiende del 10 al 16 de noviembre, habrá actividades, sorteos y campañas que destacan el valor cultural y gastronómico del helado argentino.

Qué promos habrá y todo lo que tenés que saber

Entre las propuestas más destacadas de esta edición se espera:

Promos 2x1en cucuruchos, potes y kilos.

Lanzamiento de sabores nuevoscreados especialmente para la fecha.

Actividades para toda la familiaen locales adheridos.

Descuentos exclusivospara quienes sigan las redes oficiales del evento.

Adiós al dulce de leche, hay un nuevo sabor de helado favorito que eligen los argentinos

Si de postres hablamos, el helado es uno de ellos que no falla. Sin duda es uno de los postres que se toma (o se come) en cualquier época del año sin importar si hace frío o calor. El helado, en todos sus sabores, es una tentación para todos los argentinos.

Helado de Chocolate

El dulce de leche ha sido desde siempre el más elegido entre los argentinos, sin embargo, un informe reciente reveló que lo que en su momento era el sabor vedette ya no lo es y hay otro que lo sustituye. Esto no significa que no sea elegido, sino que pierde el primer puesto de la tabla.

Así lo reveló un nuevo informe de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y el dulce de leche pierde el primer puesto para quedar entre los cinco favoritos de los argentinos. De esta manera, y durante el verano el chocolate con almendras tomó la posta del ranking seguido por el dulce de leche granizado y el sambayón.

Completan la lista: dulce de leche, frutos rojos, tramontana, chocolate amargo, frutilla a la crema, mascarpone y limón.