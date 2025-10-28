El BCRA lanzó una moneda inspirada en el gol de Diego Maradona y en el Mundial 2026: ¿Cómo es?

Fabricada en plata 925, la pieza fue diseñada en Argentina y acuñada en España, con una tirada limitada de 2.500 ejemplares.

Una buena noticia para los numismáticos , (coleccionistas de monedas), el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) presentó una moneda conmemorativa de plata en homenaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Las características de una pieza única.

"Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986 , considerado como el mejor de la historia de los mundiales",fue el mensaje que el Banco Central escribió en X para anunciar la noticia.

En 2026 se cumplirán 40 años de aquel gol de Diego Armando Maradona que marcó para siempre la memoria colectiva del deporte argentino y del mundo, tanto que cada vez que se reproduce genera nostalgia y emoción a flor de piel entre los fanáticos.

La moneda busca rendir tributo al próximo Mundial, que se disputará por primera vez de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, marcando un hecho histórico para la competencia. A través de su diseño, el BCRA unió dos símbolos universales: la pasión argentina por el fútbol y el orgullo por un logro eterno.

Cómo es la moneda que conmemora el gol de Diego Armando Maradona

El anverso de la pieza exhibe una pelota que atraviesa su superficie, como símbolo del espíritu futbolero nacional. En el borde superior figura la leyenda “REPÚBLICA ARGENTINA”, mientras que en la parte inferior puede leerse “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™”. En el reverso, se representa la mítica carrera de Maradona ante los ingleses, con la trayectoria del balón y los rivales que quedaron atrás, junto al valor simbólico de $10 y el año de acuñación, 2025.

Los detalles de la edición

Fabricada en plata 925, la moneda tiene canto estriado, pesa 27 gramos y mide 40 milímetros de diámetro. El Banco Central anunció que se emitirán 2.500 unidades destinadas al mercado local, además de versiones en oro que se ofrecerán a coleccionistas y entidades internacionales. El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, con acuñación a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.

Con esta creación, el BCRA no solo celebra la próxima cita mundialista, sino que también inmortaliza uno de los capítulos más emocionantes del fútbol argentino: el gol eterno de Maradona, convertido hace casi cuatro décadas en México 1986.

Qué es la numismática

La numismática es el estudio y la colección de monedas, billetes, medallas y otros objetos de valor monetario. Pero va mucho más allá del interés por el dinero: cada pieza cuenta una historia sobre la política, la economía, la cultura y el arte de su tiempo. Los numismáticos analizan materiales, inscripciones y símbolos para comprender mejor las civilizaciones que los crearon. En los últimos años, esta pasión también creció como hobby y forma de inversión, ya que algunas monedas antiguas o con errores de acuñación pueden alcanzar valores extraordinarios en el mercado de coleccionistas.