Neuquén La Mañana Escrutinio definitivo En 13 fotos, así comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas en Neuquén

La Junta Electoral Federal inició este martes el conteo final de votos en el SAF de Confluencia, con la participación de apoderados de distintos partidos.







Maria Isabel Sanchez

Este martes a las 18 horas comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Neuquén. La tarea está a cargo de la Junta Electoral Federal del Distrito Neuquén, que encabeza el proceso en el Salón de Actividades Físicas (SAF) de Confluencia, ubicado en la intersección de las calles Obrero Argentino y Boerr.

El recuento, que constituye la instancia final del proceso electoral, tiene como objetivo validar y oficializar los resultados de los comicios del domingo, cuando los neuquinos eligieron a sus representantes para el Congreso de la Nación.

Durante la jornada de este martes se habilitó el acceso al edificio para los apoderados de las fuerzas políticas que participaron en la contienda, quienes supervisan el desarrollo del conteo y verifican las actas correspondientes a cada mesa de votación.