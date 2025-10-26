Elecciones 2025, EN VIVO: votó el 66% del padrón y es la participación más baja desde el regreso de la democracia

Live Blog Post

Votó Patricia Bullrich: "Estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo"

Sin tiempo de espera, la ministra de Seguridad emitió su voto desde La Rural. Por el momento, fue la única funcionaria que tuvo que volver al box tras emitir su voto por doblar mal la Boleta Única de Papel.

En declaraciones a la prensa, la ministra Bullrich agradeció a quienes se hicieron presente en el lugar y dijo que tuvo el problema de doblar la boleta en dos cuando era en tres, lo que hizo que vuelva al box de votación. "Tuve una convicción y voté rápido", indicó.

"Es momento de reflexionar sobre lo que significa este voto, este momento de votación, que la gente salga a votar que es importante", dijo instando a la población a salir a votar.

Respecto a una posible elección favorable hacia ella, como senadora por La Libertad Avanza, expresó que va a "asumir en el Senado de la Nación, vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país".

"El lunes va a ser un día tranquilo, donde todos tienen que volver a la normalidad, a la tranquilidad, a poder ordenar el país que ya está saliendo. Estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo y tenemos que lograr que estos dos años profundicen un cambio que saque a la Argentina de ser un país pobre a ser un país rico", sostuvo la ministra.

Respecto a la implementación de la BUP, señaló: "Los que quieren votar con el viejo régimen, es porque usaban el voto como una herramienta política de extorsión. La gente de bien quiere votar con boleta única".