Elecciones 2025, EN VIVO: votó el 66% del padrón y es la participación más baja desde el regreso de la democracia

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Las urnas de todo el país abrieron a las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.
Los primeros resultados se conocerán cerca de las 21
Tras el cierre de los comicios, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, anticipó que los primeros resultados estarán cerca de las 21 horas.
"Quiero agradecerles a las autoridades de mesa, fiscales que participaron y a las Fuerzas Armadas. Se ha desarrollado este comicio con una nueva forma de votación, más ágil, moderna y transparente que dota de igualdad democrática a todos los partidos políticos con mucho éxito", manifestó.
