El clima en Neuquén

icon
16° Temp
16% Hum
en vivo EN VIVO LA MAÑANA | NEUQUEN - 26 de octubre de 2025 - 21:26

EN VIVO | Categórico triunfo de La Libertad Avanza en todo el país: obtuvo el 40,8% de los votos

El Gobierno nacional dio a conocer los resultados con más del 90% de las mesas escrutadas.

milei festejo generica
Milei alegria

EN VIVO

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definen cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación.

Las urnas de todo el país abrieron a las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

Live Blog Post

95,76% de las mesas escrutadas

Los números a nivel nacional:

-La Libertad Avanza 9.046.736 votos, es decir un 40,81%

-Fuerza Patria 5.385.442, lo que representa 24,29 %

-Provincias Unidas, 1.120.277 de votos, representado el 5,05%

resultados 95%
Live Blog Post

LLA ganó en 16 distritos

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria terminó primero en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa y Tierra del Fuego).

Live Blog Post

La Libertad Avanza obtuvo 8.653.710 votos

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos dio a conocer los primeros resultados de los comicios, y confirmó que "Estamos viviendo un hecho histórico que es la implementación de la boleta única de papel".

"La participación electoral ha sido del 67,85% de los electores, y a esta altura de la noche tenemos escrutada el 90,88% de las mesas totales", detalló.

Y confirmó que todas las alianzas y agrupaciones políticas pudieron compartir en igualdad de condiciones.

El Gobierno gana en PBA, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La Libertad Avanza ha obtenido 8.653.710 de los votos, lo que representa 40,84%.

Seguidos a nivel nacional por Fuerza Patria, con 31,67%, lo que representa 6.760.934 votos.

Live Blog Post

"Tengo mucha esperanza en mi país"

Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, habló a minutos de conocerse los primeros resultados y afirmó “tengo mucha esperanza en mi país, en nuestro pueblo y que vamos a recuperar la patria”.

“Estas elecciones eran mucho más difíciles que las del 7 de diciembre, es una lucha desigual porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña”, dijo en referencia a Donald Trump.

"Si los resultados no son favorables no hay que entrar en derrotismo ni en depresiones", afirmó.

Live Blog Post

"A nosotros nos deja cómodos poder ganar en el país"

El diputado del PRO, Cristian Ritondo, llegó a la sede de La Libertad Avanza y destacó: "Sabemos que cada punto que recuperemos en la provincia es el 0,40 de la nacional, es muy importante. A nosotros nos deja cómodos poder ganar en el país para tener más diputados y defender el plan de gobierno y avanzar en las reformas".

Live Blog Post

"Los resultados auguran un buen resultado", afirmaron desde Fuerza Patria

Desde el partido hablaron sobre los buenos resultados que habría en la provincia de Buenos Aires. “Estamos expectantes con buenos números que van pasando, agradecemos profundamente el trabajo de autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad”, dijo .

“Agradecer a todo el pueblo bonaerense. Los resultados que estamos recibiendo de toda la provincia auguran un buen resultado y nos empiezan a demostrar que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no apoya aquel resultado sobre el que han hecho hincapié”, dijo Alexis Guerrera.

“Los primeros indicios no dan unas expectativas impresionantes. Estamos muy contentos con los números que tenemos hasta ahora", agregaron.

Live Blog Post

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidenta, agradeció a la gente tras los comicios. Y habló afuera del hotel sede de LLA “han sido unos comicios tranquilos, en paz y le agradezco a todos los que participaron. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos por primera vez, estamos contentos también por la boleta única, no tuvimos ni una queja y esto es logro de este gobierno", dijo.

Y destacó que "Los números no los tenemos aún, los estamos esperando. Agradecemos a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar. También a los fiscales".

Live Blog Post

Javier Milei a la sede de LLA

El presidente llegó al Hotel Libertador para esperar a los resultados de las elecciones. Cuando bajó del auto protagonizó un llamativo momento: corrió contento hacia las vallas y agarró un cartel de militantes que decía "El futuro es en libertad".

Quien también ya arribó a la sede, fue el ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei llega al bunker LLA

Live Blog Post

Los primeros resultados se conocerán cerca de las 21

Tras el cierre de los comicios, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, anticipó que los primeros resultados estarán cerca de las 21 horas.

"Quiero agradecerles a las autoridades de mesa, fiscales que participaron y a las Fuerzas Armadas. Se ha desarrollado este comicio con una nueva forma de votación, más ágil, moderna y transparente que dota de igualdad democrática a todos los partidos políticos con mucho éxito", manifestó.

Live Blog Post

Cerró la votación con el 66% de participación

Así lo informó la Cámara Nacional Electoral. Se trata de la participación más baja desde el regreso de la democracia en una legislativa. La concurrencia estaría por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71%.

En este contexto, hubo más de 12 millones de argentinos no fueron a votar.

Live Blog Post

Se incrementa el porcentaje de votos emitidos

La Justicia Electoral informó a las 5 de la tarde que el 58,5 por ciento del padrón habilitado.

Live Blog Post

Votó el 41,7% del padrón pasadas las 15

De acuerdo a fuentes oficiales de la Dirección Nacional Electoral, después de las 15 ya votó el 41,7% del padrón electoral en todo el país. El último corte había sido a las 12, donde apenas el número superaba el 23%

Live Blog Post

Luis Caputo emitió su voto: "No va a haber devaluación"

El ministro de Economía Luis Caputo habló en la entrada de su escuela donde vota en Palermo. En diálogo con los medios, expresó que siguen las bandas cambiarias y "no va a haber devaluación".

Respecto a la jornada que se viene este lunes, respondió escuetamente y envió tranquilidad a los argentinos respecto a la situación económica. Asimismo, sostuvo que no habló con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Asi votó el ministro Luis Caputo
Live Blog Post

El voto de Victoria Villarruel

La vicepresidenta de la Nación emitió su voto pasado el mediodía en la localidad bonaerense de Caseros. Al igual que en las elecciones del 7 de septiembre, no se mostró ante la prensa luego de cumplir con su voto.

Resguardada por un amplio operativo de seguridad, la presidenta del Senado ingresó al estacionamiento del establecimiento en su vehículo oficial, escoltada por dos autos de la custodia.

victoria villarruel voto
Live Blog Post

Votó Patricia Bullrich: "Estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo"

Sin tiempo de espera, la ministra de Seguridad emitió su voto desde La Rural. Por el momento, fue la única funcionaria que tuvo que volver al box tras emitir su voto por doblar mal la Boleta Única de Papel.

En declaraciones a la prensa, la ministra Bullrich agradeció a quienes se hicieron presente en el lugar y dijo que tuvo el problema de doblar la boleta en dos cuando era en tres, lo que hizo que vuelva al box de votación. "Tuve una convicción y voté rápido", indicó.

"Es momento de reflexionar sobre lo que significa este voto, este momento de votación, que la gente salga a votar que es importante", dijo instando a la población a salir a votar.

Respecto a una posible elección favorable hacia ella, como senadora por La Libertad Avanza, expresó que va a "asumir en el Senado de la Nación, vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país".

"El lunes va a ser un día tranquilo, donde todos tienen que volver a la normalidad, a la tranquilidad, a poder ordenar el país que ya está saliendo. Estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo y tenemos que lograr que estos dos años profundicen un cambio que saque a la Argentina de ser un país pobre a ser un país rico", sostuvo la ministra.

Respecto a la implementación de la BUP, señaló: "Los que quieren votar con el viejo régimen, es porque usaban el voto como una herramienta política de extorsión. La gente de bien quiere votar con boleta única".

Patricia Bullrich votó
Live Blog Post

Sergio Massa dijo que "lo primero que hay que mirar es PBA" para ver quien gana en estas elecciones

El líder del Frente Renovador y ex candidato a presidente, Sergio Massa, votó este mediodía en Tigre.

"Lo más importante que se está dando, que viene siendo bastante alto, estamos arriba del 35% y eso para nosotros es muy alentador", dijo. "El Gobierno pone en juego ese 55% que, planteaba, respalda sus decisiones. Nosotros buscamos ratificar el camino que elegimos el 7 de septiembre, en las elecciones de PBA, que también es importante", indicó.

Por otra parte, se refirió a la interna peronista y los esfuerzos por encontrar una lista de unidad: "El trabajo en conjunto siempre es importante, se construye con mayor fortaleza".

"Hay que mirar lo que pase en PBA, que es la madre de todas las batallas, revisar cómo queda el Congreso y cómo evoluciona provincia por provincia la representación", señaló.

Votó Sergio Massa
Live Blog Post

Hasta el mediodía votó el 23% del padrón

La participación electoral en los comicios hasta este domingo al mediodía fue del 23%, según confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

Las autoridades, además, estimaron que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría.

El porcentaje de participación es más bajo si se lo compara con comicios anteriores. En 2023, por ejemplo, el corte del mediodía arrojaba una participación de casi el 30%.

Live Blog Post

Tras emitir su voto, Guillermo Francos adelantó que se viene "una época de cambios importantes"

El jefe de Gabinete Francos declaró ante la prensa que "el presidente va a analizar el resultado electoral y decidirá si hay cambios en el gabinete". En este sentido, reveló que se viene "una época de cambios importantes".

El funcionario reiteró que "los ministros siempre estamos a disposición del presidente y el presidente ha dicho que va a pensar en función del resultado electoral cuál es el mejor gabinete y el mejor equilibrio que puede generar, con lo cual, como el resultado electoral todavía no está, hay que esperar el resultado y el presidente seguramente va a tomar la mejor decisión".

Por otro lado, Francos habló sobre la situación del dólar de cara al lunes, a lo que respondió con calma: "Que se queden tranquilos. Todos estos altos y bajos que han habido en estas últimas semanas tiene que ver con esta volatilidad que se generan en días previos a una elección".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dataclave/status/1982477830937256088&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Votó Karina Milei: "Que la gente vaya a votar"

En el ingreso a la escuela en Vicente López donde emite su voto, la Secretaria General de la Presidencia se mostró escoltada y con una bolsa de bombones para los fiscales.

Al salir del establecimiento, la hermana del presidente sólo acoto a decir que ahora "espera los resultados". Según reveló, espera " que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar". A su vez, fue consultada por posibles cambios de Gabinete este próximo lunes pero no emitió opinión alguna.

Antes de entrar a su lugar de votación, desvió su camino y se dirigió hacia donde estaba un efectivo policial, con un perro. Abrazó al perro y le dio varios besos, luego siguió hacia la mesa de votación. Además, al ingresar a votar, una fiscal de mesa le negó el saludo.

Karina Milei le negaron el voto

Live Blog Post

Sturzenegger remarcó la "importancia de ir a votar"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, votó este mediodía e indicó "lo importante de ir a votar, estamos en el comienzo del proceso electoral. Es un mensaje particularmente a los jóvenes que vayan a votar hoy".

"Mucha alegría con la Boleta Única de Papel que trasparenta mucho el sistema electoral", expresó entre gritos y abucheos de la gente que se encontraba allí.

Respecto a la apertura de mercados y gabinete, no emitió ninguna declaración aunque deslizó que fueron "meses bastantes intensos". "A partir de mañana empieza una nueva etapa", sostuvo.

Embed
Live Blog Post

Tras emitir su voto, Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa: "Hay que salir a votar"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, mantuvo una conferencia de prensa tras emitir su voto luego de una espera de casi media hora. "Esta votando con normalidad toda la provincia, con este nuevo sistema", declaró.

Respecto al uso de la BUP, indicó que es "más caro y nuevo, ahí en la cola me decían que tenían dudas de como votar". En este sentido, destacó el trabajo desde los candidatos en explicar cómo se vota en esta ocasión.

"Es una elección crítica, en medio de una elección compleja en toda la provincia de Buenos Aires", expresó el gobernador. "Hay que salir a votar, está lindo el día. Hay que expresarse y decidir", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1982462570159128734&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El voto de Mauricio Macri: "Momento para renovar la esperanza"

El ex presidente ya votó en una escuela de Palermo y al terminar, expresó: "Es un buen momento para renovar la esperanza, siempre hay que venir a participar".

"Espero que el gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, la gobernabilidad, para que haya estabilidad y pueda crecer", habló sobre lo que espera en la jornada de este lunes próximo y dijo que está "a disposición" de lo que necesite el espacio libertario.

"Espero una elección pareja, que el mercado se calme, que nos den una oportunidad de que el gobierno plantee cambios", sostuvo y destacó "los esfuerzos de Milei para sacar la Argentina adelante, de la crisis que había dejado el populismo irresponsable".

Votó Mauricio Macri
Live Blog Post

"Estoy defendiendo la democracia"

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, se acercó al edificio de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero para emitir su voto. Al salir a las apuradas, lanzó "estoy defendiendo la democracia".

Embed
Live Blog Post

Sin declaraciones, Javier Milei emitió su voto

El presidente Javier Milei arribó a emitir su voto en Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, espera sufragar en la ciudad de La Plata.

Luego de esperar unos minutos su turno, el mandatario sufragó y -en medio de un fuerte operativo de seguridad- volvió a subir a su vehículo, sin emitir declaraciones a la prensa.

voto javier milei
Live Blog Post

Florencio Randazzo defendió la BUP y llamó a votar: "Este es el momento de que se expresen"

El candidato que encabeza la lista de diputados de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, pidió al electorado que "vaya a votar", al tiempo que destacó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP): "Estoy sumamente contento con el sistema". Según afirmó, "es mucho más sencillo y rápido, y respeta las voluntades de todas las fuerzas políticas".

"Somos defensores de este sistema. Desde hace años venimos insistiendo con esto en el Congreso", sostuvo.

"Es importante que los ciudadanos vengan a votar, independientemente del desencanto y la desilusión", expresó Randazzo ante la prensa, al tiempo que convocó a los electores a "expresarse" en las urnas. "Si no están contentos con el presente ni quieren volver al pasado, este es el momento de que se expresen", señaló.

Live Blog Post

Jorge Macri llamó a la ciudadanía a participar en las elecciones

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, buscó evitar tensiones internas en el marco de la campaña preelectoral y destacó el trabajo realizado por su espacio: "Nuestros candidatos estuvieron en campaña todos los días. Se trabajó bien y cada uno cumplió con su rol", afirmó.

Asimismo, el mandatario porteño hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana: "Lo importante es que hoy mucha gente se acerque a votar. El escrutinio va a ser rápido. Siempre celebro que podamos votar y participar; espero que haya una gran concurrencia. Lo peor no son los resultados, sino cuando la participación es baja", subrayó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1982437657243177321&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Votó Jorge Taiana, cabeza de lista de Fuerza Patria en PBA

"Esperamos una buena participación", dijo el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana. Respecto a la fiscalización, el candidato del peronismo en Provincia de Buenos Aires, dijo tener un esquema de fiscalización completo y "bastante aceitado". A su vez, sumó que alrededor de las 21 horas ya podrían aparecer algunos resultados.

Sobre el uso de la BUP, Taiana indicó que "depende de cómo trate la gente esta votación".

voto taiana
Live Blog Post

El voto de José Luis Espert: "No voy a dar declaraciones"

"No voy a dar declaraciones", dijo ante la prensa al salir de la escuela en San Isidro donde emitió su voto el ex cabeza de lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. "Ya dije todo lo que tenía que decir", sentenció.

Acto seguido, sostuvo : "Yo siempre me consideré un ciudadano común normal que quería hacer un aporte a la política".

jose luis espert voto

Live Blog Post

Santilli votó y dijo que fue "una campaña distinta"

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli, es quien encabeza la lista tras la renuncia de candidatura de José Luis Espert. En diálogo con la prensa dijo que fue "una campaña difícil".

"Es una campaña distinta", expresó sobre sus 18 días de campaña que tuvo desde el cambio que se realizó. "El objetivo es remontar esa diferencia de septiembre. Vamos a ver al final. Tengo fe”, agregó el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

"La gente que me gritaba por el colectivo sobre el spot que hice", agregó, riendo sobre su situación de candidato de reemplazo y el inédito spot de "Para votar al colorado, marcás al pelado".

Embed
Live Blog Post

Votó Máximo Kirchner: "No podemos ser colonia de ningún país"

El diputado de Unión por la Patria ya emitió su voto y se refirió al apoyo de Estados Unidos a Javier Milei en estas elecciones: "Más allá de que podemos pensar diferente, creo que a nadie le cae bien de todos ustedes -y a nosotros tampoco- que un presidente de otro país diga como hay que votar en el nuestro. Son principios básicos".

"Creo que lo que tenemos que lograr entre todos y todas para poder en la diferencia mirarnos a la cara, debatir y discutir, entender que somo parte de un país. No podemos ser colonia de ningún país".

Live Blog Post

"Necesitamos un mejor Congreso": La palabra de Martín Lousteau

Luego de emitir su voto, el senador pidió que la gente vaya a votar. "Necesitamos un mejor Congreso, que lean las leyes, que las entiendan con mucha rigurosidad y si hay que modificar se puedan hacer modificaciones".

"Esperemos que sea un Congreso menos polarizado en el debate", expresó Lousteau. Y sumó: "Ojalá tengamos un Congreso menos polarizado en el debate, con menos gritos, con más tranquilidad para pensar, con menos insultos y capacidad de conversar".

Live Blog Post

La votación de Daniel Scioli: "Muy buena la decisión de haber implementado este sistema"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación habló con TN a la salida de su centro de votación y deseó que haya “una gran participación” de la ciudadanía en los comicios legislativos.

El dirigente de La Libertad Avanza consideró que fue una decisión "muy buena" su implementación a nivel nacional. "Fue muy simple, muy ágil. Es un gran paso adelante en la calidad y la organización, y para que la ciudadanía conozca los resultados de manera rápida y eficiente", subrayó.

"Fue muy buena la decisión de haber implementado este sistema, aparte de todo lo que se ha hecho en materia de capacitación e información a la ciudadanía", concluyó el secretario.

Live Blog Post

"Costó mucho recuperar el voto popular": el voto del candidato a senador Mariano Recalde

Es una oportunidad de expresarse, de decidir, me parece que es muy importante y ojalá todo el mundo lo valore de esta manera. Costó mucho recuperar el voto popular, la democracia", dijo a los medios el candidato a senador nacional de Fuerza Patria de la Ciudad de Buenos Aires.

"Hay un sistema de votación nuevo, no es complicado", habló sobre la BUP. Respecto al recuento, dijo que "es un sistema nuevo y como todo sistema nuevo va a haber fallas, es una lástima".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/1982420476233494791&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El voto de Leandro Santoro: "Ojalá que le vaya bien a mis compañeros"

El diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro, emitió su voto y deseó que a la lista de Fuerza Patria y que "le vaya bien a mis compañeros".

Por otro parte, se refirió al nuevo sistema de votación con la BUP como un "sistema sencillo, pero que cambia la forma en que votamos: no hay un botón de lista completa, la gente tiene que saber que tiene que marcar a cada candidato y en cada cuerpo".

Al terminar, deslizó que "el problema podría estar en el recuento".

Votó jorge capitanich en chaco

Live Blog Post

Votó Capitanich en Chaco: "Uno siempre tiene muchas expectativas muy positivas"

El ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, habló con la prensa tras emitir su sufragio apenas abrieron las mesas de votación.

"Que sea una excelente jornada cívica y democrática en la República Argentina, en la provincia de Chaco", manifestó. "Uno siempre tiene muchas expectativas muy positivas, así que ojalá Dios quiera. Primero, que exista una buena participación ciudadana. Segundo, obviamente, lo mejor para nuestra lista", dijo en referencia a la unidad del peronismo para estas elecciones.

"Es un sistema muy simple, está todo perfecto", reveló sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Embed
Live Blog Post

Más de 36 millones de votantes habilitados en estas elecciones

A partir de las 8 de la mañana abrieron las escuelas para que los ciudadanos puedan acercarse a votar. El padrón nacional proyecta 36.477.204 votantes habilitados para las elecciones legislativas de 2025. La CNE distribuyó los siguientes datos por jurisdicción:

Según indicó la Cámara Nacional Electoral (CNE) en Neuquén hay 609.951 habilitados para sufragar y en la provincia de Río Negro 617.054.

Para votar tendrás que presentarte en la mesa donde estás inscrito o inscrita con el último ejemplar de tu documento de identidad. Tiene que ser el que figura en el padrón o uno posterior. No está permitido votar con el DNI digital. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales en el celular, ni capturas de pantalla tendrán validez ante las autoridades de mesa.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso