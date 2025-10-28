Un festejo de cumpleaños terminó con piedrazos afuera de un boliche

Los incidentes comenzaron dentro del boliche y terminaron con un enfrentamiento entre el personal de seguridad y varios jóvenes.

Lo que debería haber sido una noche de festejos se transformó rápidamente en una violenta escena afuera de un boliche cuando un grupo de jóvenes se enfrentó a los guardias de seguridad del local. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El violento enfrentamiento ocurrió en el boliche OMI Bar, Resto & Music , ubicado en calle Moreno al 100 en la localidad bonaerense de Lanús , donde esa noche se presentaba la banda Los de Fuego. Los incidentes, habrían comenzado cerca de la 1:30 de la madrugada cuando un grupo que se encontraba festejando un cumpleaños tuvo un roce con otros jóvenes que se encontraban en el interior del lugar.

Según relató la familia de la cumpleañera, uno de los chicos habría empujado a otro sin querer, lo que desencadenó una confrontación entre ambos grupos. Rápidamente, el personal de seguridad del lugar intervino para separar a los dos grupos e intentó sacar a los jóvenes a la calle.

Sin embargo, mientras los efectivos actuaban, uno de los chicos tomó un vaso de la barra y lo lanzó por el aire, golpeando en la cabeza a una de las empleadas que se encontraba del otro lado del mostrador.

El conflicto continuó a los piedrazos

Una vez afuera del local bailable, uno de los jóvenes estrella un macetero que se encontraba en la vereda contra el piso y comienza a tomar piedras y restos de la maceta, lanzándolos contra los ventanales. Otro de los chicos, imita su accionar y tira otra de las macetas.

Algunos minutos después, las jóvenes que integraban el mismo grupo de amigos, salen a la vereda y se suman a los ataques, lanzando una piedra contra el ventanal y golpeándolo hasta que finalmente el marco se sale y se cae hacia el interior.

No conformes con lo hecho, continúan con el resto de los paneles hasta destrozar por completo el frente del local hasta que el personal de seguridad logró que los jóvenes abandonaran el lugar, lesionando a tres de ellos.

El relato de una testigo

Florencia, una de las jóvenes que asistió a festejar el cumpleaños, indicó en diálogo con Telefé Noticias, que el enfrentamiento inicial se trató de un simple entredicho que surgió porque a su hermano "le pusieron la traba".

"Yo le dije que pudo haber sido sin querer porque es un pasillo finito en donde ponen mucha gente y se pidieron disculpas", aclaró. Según su relató, uno de los empleados de seguridad se acercó a su hermano, le pegó una piña e intentó sacarlo por la fuerza.

"Ahí es donde mi hermano se lo llevan para atrás con mi otro hermano, y ahí es donde mi hermano tira el vaso. Después, en el hall de entrada a mis hermanos les cerraron las cortinas, los golpearon y los sacaron afuera", detalló Florencia.

Según la joven, ellas quedaron adentro del local bailable sin que les permitieran salir al exterior. "Empezaron a tirar cosas para que nos dejen salir", argumentó.

El episodio, fue denunciado por ambas partes: el dueño de local y los jóvenes. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 de Avellaneda, a cargo de Martín Rodríguez, quien busca determinar qué fue lo que realmente ocurrió esa noche.