Video: Escandalosa y brutal pelea entre dos chicas en la Plaza San Martín de Cipolletti

Una feroz golpiza entre dos jóvenes generó conmoción en el centro cipoleño. Inadmisible.
Justo en la previa a unas elecciones en la que se espera una fiesta cívica, una muestra de madurez del pueblo que se exprese pacíficamente en las urnas a pesar de las diferencias ideológicas, ocurre este hecho bochornoso de violencia y falta de empatía en plena plaza San Martín, donde dos chicas se agredieron brutal y salvajemente.
Ya de día, tras una presunta salida nocturna y por motivos que se desconocen, las muchachas se trenzaron en una feroz disputa ante la mirada incrédula de los vecinos que se encontraban en ese punto emblemático de la ciudad y los tímidos intentos por separarlas.
Hizo falta que llegaran las autoridades policiales para evitar males mayores. Un papelón. Así no. Así perdemos todos: los peronistas, los radicales, los libertarios, los de izquierda y los de derecha. Así, justo antes de los comicios, los argentinos "somos boleta.."
