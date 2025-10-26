Insólito control: taxista dio positivo en alcoholemia y su novia estaba en el baúl

El insólito episodio ocurrió en Salta, durante un control de Tránsito. La joven confesó que se ocultó para vigilar al conductor porque sospechaba que le era infiel.

Un control de alcoholemia que parecía rutinario terminó con una escena inesperada: cuando el examen le dio positivo a un taxista, los inspectores lo hicieron bajar del auto y, al requisar el vehículo, encontraron a una joven escondida en el baúl. Al ser indagada, dijo que estaba espiando a su pareja.

El hecho ocurrió en la ciudad norteña de Salta durante la madrugada de este sábado en la avenida del Bicentenario a la altura del club Gimnasia y Tiro.

Los agentes se llevaron una sorpresa cuando requisaron su auto y dentro del baúl descubrieron a su pareja. Al preguntarle por qué estaba ahí, el hombre dijo: “ Es que me cela” , y su pareja lo ratificó: “Lo estaba vigilando”.

La mujer, de 18 años, comentó que fue ella quien se introdujo en el baúl para ver qué es lo que hacía el hombre, ya que sospechaba que el taxista la engañaba.

El hombre tuvo una infracción por manejar alcoholizado y por el transporte ilegal de pasajeros.

Tras una investigación administrativa interna, el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura aplicó la multa más alta que prevé el código para alcoholemias positivas, luego de probar la responsabilidad de una inspectora municipal involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad.

El hecho investigado, y en el que intervino también la Policía de Tránsito, tuvo lugar el pasado 20 de junio, a las 7:30, en las calles Delfina Chumuy y Guanaranja, de la localidad cordillerana.

"El Tribunal de Faltas emitió un acta. Lo que resta ahora, es ver qué sanción le aplicará el municipio: si es una exoneración, una suspensión o apercibimiento. Eso se determinará una vez que finalice la instancia sumarial. Si bien ya está cerrada, la trabajadora está ejerciendo su derecho de defensa", explicó el secretario municipal de Gobierno, Juan Pablo Naretti, en diálogo con LMNeuquén. "Se le asignaron otras tareas, hasta que por lo menos cierre el sumario", agregó el funcionario de Gobierno.

La agente cumplía tareas de inspección en el municipio de Villa La Angostura desde hace 5 años.

Recordemos que desde la Municipalidad tomaron conocimiento del incidente vial tras recibir un acta policial y el informe de la Secretaría de Transporte, que daba cuenta de lo sucedido. "Entendemos que el impacto en su momento no fue grave, pero colisionó con un vehículo de recolección de residuos del municipio (camión)", indicó Naretti.

Según informaron fuentes policiales, la empleada municipal -de planta permanente- tenía 1.92 gramos de alcohol por litro de sangre. Y tras esta comprobación, desde la Municipalidad se abrió un sumario en su contra para investigar su conducta. Se aclaró, entonces, que la agente no se encontraba trabajando al momento del choque y se trasladaba en un vehículo particular.

No obstante ello, Naretti indicó que: "Entendemos que hay un compromiso, de tener cierto decoro o moralidad en los actos individuales. No es un dato menor que dé positivo el test de alcoholemia y sea una inspectora de Tránsito, esa es la cuestión".