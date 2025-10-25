Ruta 40: conductor borracho chocó y se negó al test de alcoholemia

El accidente ocurrió en Chos Malal, este sábado por la madrugada. Dañó luces y la red de fibra óptica de la ciudad.

Un conductor borracho se salió de la Ruta 40 en Chos Malal, chocó y para empeorar su situación, se negó al test de alcoholemia . El hombre circulaba sin documentación y deberá pagar una importante multa para recuperar su camioneta. De milagro, no hubo heridos.

Según informó la Policía, el siniestro tuvo lugar este sábado, minutos antes de las 2 y a la altura del kilómetro 2623, en cercanías del Club Bancario.

En el lugar, los efectivos constataron que un vehículo tipo pick-up marca Toyota Hilux había protagonizado el incidente, resultando su conductor como único involucrado. Este, por motivos que no estaba claros, había perdido el control de la camioneta y chocado contra un poste de luz, para luego terminar en la banquina.

Al momento del procedimiento, el mismo no pudo presentar la licencia de conducir ni el seguro obligatorio, y además, se negó a someterse al test de alcoholemia, situación que -de acuerdo a los protocolos de actuación de la Policía- se toma de forma automática como positivo de alcohol en sangre.

Por este motivo, se realizaron las diligencias de rigor con la presencia de testigos y posteriormente una ambulancia del hospital local trasladó al conductor para su evaluación médica. También intervino en la escena personal del EPEN, que verificó daños en una luminaria LED y en la troncal de fibra óptica, dañadas por el conductor con su vehículo.

De acuerdo a lo que evidencian las fotografías, la camioneta sufrió importantes daños en la parte delantera de su carrocería y hasta perdió una rueda.

Por otro lado, Bomberos Voluntarios acudió con la unidad de rescate N° 10 y procedió a la desconexión preventiva de la batería del rodado. Finalizadas las actuaciones médicas, el ciudadano fue liberado bajo acta de responsabilidad y el vehículo trasladado por grúa al corralón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.

El conductor deberá pagar la multa correspondiente por conducción bajo la influencia de alcohol y la falta de documentación obligatoria para que le sea restituida su camioneta.

Participaron del operativo personal de la División Tránsito Chos Malal, del hospital local y Bomberos Voluntarios Chos Malal.

Choque en la ex Ruta 22: dijo que era ex policía, estaba borracho y sin seguro

El jueves por la mañana, alrededor de las 7:30, el tránsito sobre la multitrocha sufrió una alteración cuando tres autos chocaron en la mano de Plottier hacia Neuquén. Afortunadamente, no se registraron lesionados, aunque el conductor que provocó el choque por alcance, quien dijo ser ex integrante de las fuerzas de seguridad y estaría en estado de ebriedad, comenzó un altercado y quedó demorado.

Según informó el móvil de LU5, el accidente ocurrió altura del Batallón de Ingenieros de Montaña N° 6, generando un momento de tensión entre los conductores de un Fiat Chronos, un Renault Logan, ambos blancos, y un Peugeot 208 gris. En primera instancia, al descender de los vehículos comenzaron una discusión. Finalmente, resolvieron el altercado e intercambiaron sus respectivos seguros.

No obstante, tras un apretón de manos, el hombre mayor de edad, quien conducía el último auto, marca Peugeot 206 gris, intentó agredir a la familia del auto que trasladaba a una niña a la escuela. Se trataba de un remis, un auto de alquiler, que fue impactado directamente por el Peugeot.

El mayor punto de tensión ocurrió cuando intervino la Policía, quienes colocaron un cono para reducir la velocidad ante la intensa circulación en esa franja. En aquel momento, el hombre comenzó a "chapear" con su supuesto rango de subcomisario retirado. Los efectivos lo retuvieron en el lugar para realizar el alcotest, pero se negó. Por su parte, el tránsito redujo la velocidad pero no se vio interrumpido porque el incidente ocurrió sobre la banquina.