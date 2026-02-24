Un peligro: un conductor manejó haciendo zigzag en la ruta con un alto grado de alcohol en sangre

El hombre fue detenido en un operativo de control. Al bajar de su auto no lograba mantenerse a pie y sorprendió a todos por su grado de alcoholemia positiva.

En el marco de un operativo de seguridad vial sobre la Ruta Provincial 11 , agentes de tránsito de Provincia de Buenos Aires detuvieron a un conductor que circulaba realizando maniobras en zigzag bajo los efectos del alcohol. El número que arrojó el alcoholímetro sorprendió a todos.

El procedimiento se llevó a cabo como parte de los controles preventivos habituales que se despliegan en distintos puntos de las rutas bonaerenses. A la altura del kilómetro 529, los agentes divisaron un auto que venía realizando maniobras peligrosas y, posteriormente, lograron parar a quien puso en peligro a otros automovilistas para hacerle un control de alcoholemia .

El control fue registrado por los agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. En el video se escucha a uno de los agentes preguntar: " ¿Usted me entiende lo que le digo?" , a lo que el conductor responde apenas con mucha dificultad un "sí, sí".

La secuencia deja en evidencia el estado del implicado cuando, tras una insistencia para que entregue su licencia, se escucha: "Recuerde que en provincia de Buenos Aires, alcohol cero. ¿Tomó algo?", ante un silencio como respuesta del conductor, el agente respondió: "De todo".

Un conductor manejaba haciendo zigzag con 2,26 de alcohol en sangre

El test de alcoholemia registró más de 2 gramos de alcohol en sangre

El resultado de la alcoholemia fue contundente: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una de las graduaciones más altas detectadas en controles viales.

Según indicaron fuentes oficiales, el hombre presentaba dificultades para hablar y mantenerse en pie.

Frente a este escenario, el conductor dispuso la retención inmediata de la licencia y la prohibición de continuar circulando. El conductor quedó a la espera de una persona habilitada que pudiera retirar el vehículo, mientras se lo puso a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente.

conductor alcoholemia ruta 11

Alcohol cero en rutas: de cuánto es la multa si el test da positivo

Desde el 3 de mayo de 2023, rige la Ley 27.714 de Alcohol Cero al volante a nivel nacional. De esta manera, en todas las rutas del país la normativa de tránsito establece que queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

En esta línea, las multas por manejar en estado de ebriedad en la provincia de Buenos Aires comienzan en $435.600 y pueden escalar hasta $1.452.000. Su valor depende del nivel de intoxicación y la reincidencia del conductor.

alcoholemia.png

demás del costo económico, si te encuentran conduciendo bajo efectos del alcohol, también podrías enfrentar otras consecuencias como la suspensión de la licencia de conducir, retención del vehículo y causas y procesos judiciales.

Insólito: un conductor iba tan borracho que se rompió el alcoholímetro

En Villa La Angostura rige la ley de Alcohol Cero al volante, prohibiendo conducir cualquier vehículo con una tasa de alcohol superior a 0,0 g/l en sangre. Esta normativa, vigente en toda la provincia, implica sanciones severas como retención de licencia y multas elevadas, buscando garantizar la seguridad vial.

De igual manera, pese a que está prohibido se conocen casos de alcoholemia positiva todos los findes de semana no sólo en la ciudad cordillerana, sino también en diversos puntos de la provincia. En esta ocasión, se conoció un insólito caso donde se registró que un automovilista "rompió" el alcoholímetro el pasado domingo por la madrugada.

Un conductor en un operativo superó el límite de medición de alcohol en el alcoholímetro, ya que el artefacto no logró arrojar un valor numérico, lo que indica una graduación extremadamente alta.