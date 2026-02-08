Insólito: un conductor iba tan borracho que se rompió el alcoholímetro

Un operativo de tránsito generó alarmas cuando un hombre superó el límite establecido. Un caso de alcoholemia que generó preocupación.

En Villa La Angostura rige la ley de Alcohol Cero al volante , prohibiendo conducir cualquier vehículo con una tasa de alcohol superior a 0,0 g/l en sangre. Esta normativa, vigente en toda la provincia, implica sanciones severas como retención de licencia y multas elevadas, buscando garantizar la seguridad vial.

De igual manera, pese a que está prohibido se conocen casos de alcoholemia positiva todos los findes de semana no sólo en la ciudad cordillerana, sino también en diversos puntos de la provincia. En esta ocasión, se conoció un insólito caso donde se registró que un automovilista "rompió" el alcoholímetro el pasado domingo por la madrugada.

Un conductor en un operativo superó el límite de medición de alcohol en el alcoholímetro, ya que el artefacto no logró arrojar un valor numérico , lo que indica una graduación extremadamente alta.

Esta situación puso en alarma a Villa la Angostura, ya que sólo en el mes de enero se detectaron 50 alcoholemias positivas con distintos niveles de alcohol en sangre.

Cuando el alcoholímetro deja de medir, como ocurrió en este caso, se trata de valores que superan ampliamente los límites tolerables, evidenciando una conducta de alto riesgo y una amenaza directa para la seguridad vial.

Uno de los casos que se destacó fue la de un conductor que presentaba más de 3 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra no sólo representa un riesgo extremo para quien maneja, sino también para peatones y otros automovilistas. En el marco de estos operativos también se aplicaron multas que alcanzaron los 14,5 millones de pesos, sumado a las inhabilitaciones y secuestros de vehículos.

Cayó en un control de alcoholemia en Centenario con un registro alto: un clásico del fin de semana

Este domingo por la madrugada se vivió una intensa jornada por varios conductores que dieron alcoholemia positiva en Centenario. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran índices de casos positivos cada fin de semana.

En esta ocasión, la municipalidad llevó adelante un operativo de tránsito sobre Avenida del Libertador y Alfredo Godoy Díaz, como también se hizo sobre Av. Libertador frente al Hospital. Los operativos se realizaron en conjunto entre inspectores municipales, policía de Tránsito de Villa Obrera y Comisaría 52.

Como resultado de haber realizado pruebas de alcoholemias, 4 personas resultaron positivas. El mayor registro fue de 1,68 miligramos de alcohol en sangre.

Además de haberse registrado el caso más alto de alcoholemia, también se labraron 15 actas contravencionales por incumplimiento en la documentación vehicular.

Respecto al control vehicular sobre Avenida del Libertador y Alfredo Godoy Diaz, fueron 4 las alcoholemias positivas y la más alta 1,68 g/l. El otro operativo, frente al Hospital se labraron otras 15 actas de contravenciones y fueron 3 los vehículos que fueron secuestrados, de 2 hombres y 1 mujer. El caso más alto fue de 0,45 g/l.