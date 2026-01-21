La dura sanción que podrían implementar en Neuquén por alcoholemia positivo y escape libre

Desde la Municipalidad de Neuquén afirman que las multas no han sido suficientes para reducir del todo las malas conductas al volante.

Preocupa la cantidad de casos por alcoholemia positiva y el uso de caño de escape libre. Es por esto que desde la Municipalidad de Neuquén preparan un proyecto a enviar al Concejo Deliberante, a través del cual se implemente una dura sanción con el fin de reducir estos casos.

Se trata de la inhabilitación del vehículo en el que se cometa la infracción de seis meses a un año. Según declararon, se trata de una medida complementaria a las millonarias multas.

Según contó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, esta iniciativa surge con el fin de desincentivar aún más este tipo de conductas al volante.

"Estamos pensando nuevas sanciones administrativas, porque evidentemente en lo económico, si bien es alto y es importante, no logra el efecto que queremos", afirmó el funcionario en diálogo con Radio 7.

"Si vos conducís una moto con escape libre o conducís un vehículo alcoholizado, ese vehículo asociado a la contravención por un determinado tiempo queda inmovilizado en el predio municipal, porque recordemos que estos vehículos, con alcoholemia positiva o con el caño de escape no reglamentario, se retienen obligatoriamente", explicó Baggio.

"Entonces, esa retención importa como medida conexa la inmovilización del bien, suponé que por 6 meses o por un año, lo discutirá el Concejo Deliberante", agregó.

"Que sea una medida que también sirva a los efectos de disminuir esto del consumo de alcohol o quitarle el silenciador a un caño de escape de una moto y molestar por toda la ciudad", afirmó el subsecretario.

Controles de tránsito

El funcionario comentó que hubo un cambio en el lugar donde se realizan la mayoría de los controles. "En el sector noroeste, puntualmente de Soldi y Los Paraísos, un sector importante de la ciudad de Neuquén con mucha circulación y sobre todo circulación en exceso de velocidad", dijo. "Allí tuvimos como resultado 17 motos retenidas, cinco autos retenidos, seis alcoholemias positivas. Todas las motos, absolutamente todas, con caño de escape no reglamentario", agregó.

"Ha empezado a ser el lugar elegido por algunas personas que conducen motos con estas características. Los controles se volcaron en todo este sector del noroeste de la ciudad y verdaderamente nos sorprende, porque veníamos teniendo poca incidencia en ese sector", declaró Baggio.

"Se ha trasladado allí esta modalidad y por supuesto no vamos a permitir que se instale", señaló.

Respecto a qué grupo es al que más contravenciones de ese tipo se le labran, afirmó que "el porcentaje más alto de alcoholemias está vinculado al grupo etario joven, de entre 25 y 45 años. Ese es el porcentaje mayor. Diría, por lo menos en nuestras estadísticas, el 80%".

"Creo que es el grupo al que hay que concientizar con mayor ocupación", agregó.

Multas

Baggio afirmó que el precio de una multa por alcoholemia positiva varía según el nivel de alcohol en sangre. "De 0,7g a 1g de alcohol por litro de sangre sale aproximadamente, entre 800.000 pesos y 1 millón de pesos", explicó.

"De ahí es hacia arriba, es decir, está escalado paulatinamente hacia arriba aumentando los valores, pudiendo llegar a los 4 millones de pesos en la escala máxima", dijo.