Operativos de alcoholemia en Centenario: autos secuestrados y una baja en casos positivos

El operativo cotidiano que realiza Centenario dio resultados positivos nuevamente. De igual manera, desde Tránsito destacaron una baja de casos en las últimas semanas.

Centenario destacó con una baja de casos de alcoholemia este fin de semana.

Los casos de alcoholemia positiva al volante continúan registrándose en Centenario , donde los controles y los hechos de tránsito siguen detectando conductores en infracción, en particular durante los fines de semana. En esta ocasión, se realizaron nuevos controles en la zona del Casco Viejo de la ciudad.

Este domingo por la madrugada inspectores y efectivos policiales se apostaron en las calles Belgrano, Antártida Argentina, Intendente Pons y Marcial Bravo para controlar a los vehículos que circularon entre las 3 y 6 de la mañana.

Como resultado del operativo de alcoholemia, en 200 casos registrados se notó una drástica baja de casos positivos registrando sólo 3 positivos y la máxima graduación registrada fue de 1,61 gramos de alcohol en sangre. Por otro lado, se labraron 20 actas contravencionales y 8 autos fueron secuestrados .

alcoholemia cente

Baja de casos de alcoholemia: "De 8 a 10 casos que tenemos por semana, en este caso dieron 3"

Este operativo fue realizado en conjunto entre inspectores municipales de Tránsito junto a efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y de las comisarías Quinta y 49.

Respecto a los vehículos secuestrados, fueron cinco motos, y tres rodadores mayores -autos y camionetas- por alcoholemia positiva. El valor más alto que detectaron fue de 1,61 gramos de acuerdo a lo informado por las autoridades, además secuestraron 6 licencias de conducir.

Benito Torres, el secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad de Centenario, destacó la baja de casos en estos operativos y destacó la campaña de "Alcohol Cero al volante" que impulsan.

"Estamos haciendo controles en la semana y fines de semana, el problema es que sigue habiendo casos", indicó en diálogo con LM Neuquén. De esta forma, destacó el hecho que de 200 controles que realizaron solo 3 conductores dieron positivo de alcoholemia por lo que "de una forma u otra estamos contentos".

"Hemos hecho campaña durante las fiestas y estos días de 'Alcohol Cero al Volante' y ha amortizado bastante, porque de 8 a 10 casos que tenemos por semana, en este caso dieron 3", destacó Torres.

alcoholemia cente 2

Por otra parte, indicó que se encuentran trabajando también con efectivos de una nueva comisaría que se inaugurará en la localidad y algo a destacar para el director de Tránsito es también el trabajo en conjunto con la policía motorizada.

En este operativo realizado durante la madrugada estuvieron presentes también los comisarios Luis Villanueva, jefe de la Comisaría Quinta y Héctor Valdez, jefe de Tránsito Villa Obrera.

Controles en Centenario: alcoholemias positivas en el comienzo del año

El primer fin de semana del 2026 tuvo casos positivos de alcoholemia. Cabe recordar que Centenario viene de cerrar el 2025 con un automovilista que protagonizó un choque en uno de los accesos a la ciudad por estar alcoholizado.

Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana. Tras los controles realizados semanas atrás, la municipalidad de Centenario confirmó que se realizaron 15 actas contravencionales, 8 autos fueron secuestrados y se detectaron 6 alcoholemias positivas.

De los ocho vehículos que fueron secuestrados, se encontraban seis conductores que dieron positivo en el control de alcoholemia y en el que el mayor registro fue de 0,76 miligramos de alcohol en sangre; un automóvil por falta de documentación, al igual que un motociclista sin licencia de conducir.