Casi mil conductores borrachos: dónde y de cuánto fue la alcoholemia más alta registrada en la ruta

Durante la primera quincena de enero, la Agencia de Seguridad Vial sancionó a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva en rutas nacionales.

El Gobierno Nacional publicó los números de los controles de alcoholemia en rutas nacionales.

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzó los operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. . ¿La falta principal que se detectó? 966 casos de alcoholemia positiva.

En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente.

Los operativos, que se realizan todos los días en coordinación con provincias y municipios y están desplegados en 39 puntos estratégicos , permitieron además detectar 838 infracciones por falta de RTO/VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.

Dónde se registró la alcoholemia más alta en las rutas nacionales:

Según el reporte que dio a conocer la Agencia, los registros más altos de alcoholemia fueron:

Más de 3 g/l (por encima de la medición máxima) en General Güemes, Salta.

(por encima de la medición máxima) en General Güemes, Salta. 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones.

2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,48 g/l en RN117 y RN14, Corrientes.

También se registraron 372 infracciones por falta de patente o tapadas adrede, y 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra peligrosa que altera la circulación y expone a un riesgo extremo al resto de los usuarios de la vía.

Estas cifras reflejan las principales malas conductas al volante que impactan directamente en la seguridad vial. Manejar implica una responsabilidad individual indelegable: cumplir las normas y circular en condiciones seguras. Conducir alcoholizado, ignorar el cinturón o incumplir la ley no es un error menor. Las reglas están para cumplirse y su violación será sancionada.

Durante las fiscalizaciones, los agentes corroboran la circulación con documentación obligatoria vigente, el consumo de alcohol en los conductores, el uso de los elementos de protección y la colocación adecuada de patentes.

Controles al transporte de carga y pasajeros

Durante la primera quincena de enero, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles al transporte de carga y pasajeros en distintos puntos del país. En total, se fiscalizaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros.

Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción —416 a camiones y 603 a micros— y se dispuso la retención de 116 vehículos, 87 camiones y 29 micros.

El récord mundial de alcoholemia es en Argentina

El récord, no solo argentino sino mundial, de alcoholemia es en la ciudad de General Roca, Río Negro.

Sin poder hablar y en un estado de inconsciencia absoluto. Así encontraron a un hombre de 60 años que casi atropella a una nena con su camioneta y hasta se subió a las vías del tren.

"Estaba totalmente alcoholizado, dijo que se había quedado dormido pero estaba desorientado y no podía mediar palabra", explicaron desde el municipio de Roca, al oeste de la provincia, sobre el hombre que superó el récord mundial de alcoholemia al circular con 6,26 gramos de alcohol en sangre.

El insólito episodio ocurrió el 7 de noviembre de 2022 pasadas las 23:30, cuando personal de tránsito de la Municipalidad de General Roca lo detuvo en la intersección de las calles Rosario de Santa Fe y 25 de Mayo. Hasta ahora no hay ninguna cifra que supere este récord.