Video: así fue el choque de Eugenia Rolón, novia de libertario Iñaki Gutiérrez

La influencer y militante libertaria fue interceptada por personal policial. El test arrojó un nivel de alcohol en sangre muy por encima de lo permitido.

La influencer libertaria Eugenia Rolón , de 23 años, protagonizó un choque en la ciudad balnearia de Mar del Tuyú luego de perder el control del vehículo que conducía y colisionar contra un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió durante la mañana y derivó en el secuestro del automóvil y la aprehensión de la joven por parte de las autoridades.

Según el parte oficial, el episodio se registró alrededor de las 10, cuando efectivos policiales y agentes de tránsito advirtieron maniobras peligrosas en la zona de Rivadavia al 400. Al interceptar el rodado, un Honda Fit, constataron que la conductora presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol.

Tras la colisión, los inspectores realizaron el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre . La medición superó ampliamente el límite permitido por la normativa vigente, que establece tolerancia cero para conducir.

Ante esta situación, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo y la aprehensión de Rolón por infracción a las normas de tránsito.

El video del choque de Eugenia Rolón en Mar de Ajó

El vehículo y su titular

De acuerdo con la documentación, el Honda Fit se encuentra a nombre de Iñaki Gutiérrez, quien figura como titular de la cédula azul. Registros oficiales del Sistema de Infracciones del Gobierno de la Ciudad indican que el automóvil acumula una deuda en concepto de multas cercana a los 870 mil pesos.

Fuentes del caso señalaron que Gutiérrez, tiktoker y referente del área de comunicación digital del Gobierno nacional, se presentó posteriormente ante la dependencia correspondiente para retirar a su pareja, una vez finalizadas las actuaciones administrativas.

Perfil público de la conductora

Eugenia Rolón integró en sus inicios el equipo de comunicación digital del actual Gobierno, del que se desvinculó en una etapa temprana. En ese mismo período también se produjo la salida de Gutiérrez, quien más tarde retomó funciones en la Casa Rosada bajo la órbita del cineasta Santiago Oría.

Posteriormente, Rolón intentó dar el salto a la política electoral al postularse como candidata a convencional constituyente por el departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, los resultados no le permitieron acceder a una banca, por lo que continuó vinculada al espacio libertario desde la militancia.

Quién es Eugenia Rolón

La joven militante integró el equipo inicial de comunicación digital del Gobierno antes de su desvinculación temprana. La salida incluyó en ese momento a su pareja, aunque Gutiérrez concretó luego su regreso a las tareas en la Casa Rosada, bajo la órbita del cineasta Santiago Oría.

La joven intentó luego obtener un cargo electivo en la provincia de Santa Fe al participar como candidata de las elecciones convencionales constituyentes. Rolón anunció entonces su postulación: “Voy como candidata a convencional constituyente por mi departamento, San Lorenzo”. El resultado de las urnas impidió su ingreso a la convención y la mantuvo en su rol de militante dentro del universo libertario.