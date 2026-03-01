Más de 100 vehículos controlados durante un operativo de alcoholemia: el caso más alto de la noche

Con un nuevo registro récord en este control de alcoholemia, las autoridades indicaron que los positivos se mantienen en un alto porcentaje.

Un nuevo control de alcoholemia se realizó en la ciudad de Centenario . En esta ocasión, desde la secretaría de Tránsito y Transporte se llevo a cabo un operativo de control en el barrio Sarmiento. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

Entre las 5 y 8 de la mañana, sobre las calles Honduras y Ecuador, más de 100 vehículos fueron controlados , dejando como resultado algunos secuestros de los mismos tanto por falta de documentación como por casos de alcoholemia positivo.

Según reveló la secretaria de Tránsito y Transporte a LM Neuquén , Yesica Torres , se registró un caso como el más alto de la noche que superó niveles insólitos. A su vez, remarcó que pese a los rutinarios controles que se realizan en la localidad los positivos se mantienen en un alto porcentaje.

Fueron 126 los autos controlados y 12 motos durante esta franja horaria que duró el operativo en el que también participó personal policial de la Comisaría n°52 y Tránsito de Villa Obrera.

Como resultado, se procedió al secuestro de 9 vehículos, 4 de ellos por alcoholemia positiva, otros 4 por falta de documentación para circular y 1 moto por alcoholemia. El caso más alto de alcoholemia fue de 1,39 gramos de alcohol en sangre.

Altísima graduación: detectaron un conductor con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Un operativo de control se llevo a cabo en San Patricio del Chañar el sábado pasado por la madrugada. A cargo del personal policial de la Comisaria n°13 el objetivo del mismo fue para evitar ruidos molestos ocasionados por motociclistas.

De esta forma, se reforzó la presencia policial en el casco viejo y el barrio Parque Industrial. En el marco de este operativo, los efectivos lograron detectar diversas infracciones a la normativa vigente, entre ellas circulación sin casco protector, falta de documentación obligatoria, ausencia de seguro, carencia de elementos de seguridad y maniobras indebidas que ponían en riesgo la integridad de terceros.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de tres motocicletas y un automóvil, además del labrado de las correspondientes actas contravencionales.

Asimismo, se procedió a la demora de dos personas. En uno de los procedimientos, el test de alcoholemia dio resultado positivo, registrando 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo y la retención de la licencia de conducir. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas correspondiente.