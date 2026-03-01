Alerta por fuertes vientos y tormentas en Neuquén: las zonas más afectadas

Marzo arranca con fuertes lluvias y vientos que pueden superar los 90 km/h en algunos sectores. Qué se espera para este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este domingo una alerta amarilla por tormentas en varios puntos del país. Neuquén es una de las provincias afectadas y la región se prepara para recibir el mal clima. También, la zona sur de la provincia se verá afectada por una alerta naranja .

Las zonas de la provincia que, según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, serán azotadas por abundantes lluvias y fuertes vientos , son Andacollo, Chos Malal, Las Lajas, Aluminé, Piedra del Águila, San Martín de los Andes, entre otras ciudades de la zona cordillerana.

En tanto, la ciudad de Villa la Angostura está afectada por una alerta naranja fuertes lluvias y se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 35 mm.

Las áreas se verán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

El organismo indica que estos fenómenos meteorológicos podrían darse entre la tarde y noche de este domingo. La provincia de Río Negro también se verá afectada en el sector este durante la noche, con ráfagas de hasta 60 km/h y precipitación acumulada entre 10 y 30 mm.

Recomendaciones del SMN por las alertas amarilla y naranja

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Cuáles son las otras provincias afectadas por el alerta

La alerta del Servicio Meteorológico también establece que estarán afectadas por lluvias y tormentas las zonas de Mendoza, San Luis, Río negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en La Rioja, Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local dependiendo la zona.