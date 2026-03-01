El Concejo Deliberante de Cutral Co inició el período de sesiones ordinarias: los anuncios de Rioseco

El intendente mencionó que se avanzará con la pavimentación de barrios como Unión, Progreso y Brentana, y se continuará con el tendido de gas en los barrios semirurales.

Este domingo por la mañana, el intendente de Cutral Co , Ramón Rioseco, dio inicio al periodo de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, en un acto celebrado en el Centro Cultural “José Héctor Rioseco”.

Acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y los concejales Jesica Rioseco, Elida González, María Elena Paladino, Maximiliano Navarrete, Hugo Deisner, Plinio Román Rubilar, César Omar Pérez y Fabián Godoy, Rioseco destacó los avances y proyectos que la ciudad tiene por delante durante este año.

En su discurso, el Intendente resaltó la importancia de este acto institucional, que tiene como fin fortalecer la democracia, la soberanía y la paz , no solo a nivel local, sino también a lo largo y a lo ancho de Argentina.

El Jefe Municipal destacó el actual superávit fiscal del municipio como un logro histórico, resultado del esfuerzo conjunto de los ciudadanos y las autoridades.

En cuanto a las obras públicas, detalló varios proyectos claves que se llevarán a cabo en 2026, con una inversión significativa. Entre ellos, resaltó la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, que tendrá un costo de 14 millones de dólares y es financiada entre los gobiernos de la Provincia, el Municipio de Cutral Co y el de Plaza Huincul. Además, mencionó que se avanzará con la pavimentación de barrios como Unión, Progreso y Brentana, y se continuará con el tendido de gas en los barrios semirurales, con un 60% de avance y el objetivo de llegar al 100% en los próximos meses.

En el ámbito de la salud y el deporte, el Intendente informó que este año se inaugurará el Centro de Salud de Monte Hermoso y se adjudicará la obra del Centro Oncológico para la ciudad. También resaltó la importancia de la construcción del Gimnasio de la EPET N°1, que será firmado en los próximos días con la Provincia, un proyecto que los vecinos de la zona vienen reclamando desde hace más de 40 años.

También mencionó la construcción del Gimnasio Polideportivo del Parque de la Ciudad que permitirá a los estudiantes de la Escuela Técnica de la UTN realizar actividades físicas, así como el desarrollo de un Centro de Espacios Deportivos en las cercanías del puente aluvión, que contará con una cancha de césped sintético para las disciplinas de fútbol y hockey.

Para finalizar, Rioseco afirmó: “El pueblo de Cutral Co es el que financia las carreras para que nuestros jóvenes puedan construir un Cutral Co mejor y ser los mejores profesionales de la comarca”.

"Este acto dio inicio a un nuevo periodo de trabajo legislativo, con una mirada puesta en el futuro de Cutral Co y en la consolidación de las obras y proyectos que beneficiarán a la comunidad en el corto y mediano plazo", destacó el Ejecutivo local.