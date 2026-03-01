La AFA tuvo una intervención clave en la liberación de Nahuel Gallo: "El fútbol como puente humanitario"

Claudio Tapia difundió las gestiones en redes y agradeció a Delcy Rodríguez "por su sensibilidad y disposición".

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo , detenido durante 448 días en Venezuela , tuvo un actor inesperado en las gestiones finales: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo difundió el primer comunicado institucional tras confirmarse la excarcelación y organizó el traslado del cabo primero hacia el país en un avión privado vinculado a la dirigencia del fútbol argentino.

Bajo el título “El fútbol, un puente humanitario”, la AFA agradeció públicamente a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación” y sostuvo que el deporte puede ser “un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”. En el mismo texto, el organismo reconoció a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió el acercamiento.

El gendarme había sido detenido en diciembre de 2024 en la frontera entre Venezuela y Colombia. Según informó en su momento la Cancillería argentina, las autoridades de ese país lo acusaron de espionaje. Durante más de un año permaneció alojado en el penal El Rodeo I sin un proceso judicial público ni asistencia consular regular, de acuerdo con los reclamos de su familia.

La gestión de la AFA

La intervención del ente rector del fútbol argentino se hizo visible con la difusión de una imagen en la que Gallo aparece junto a Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares, director de Protocolo y Ceremonial. Ambos integraron la delegación que viajó a Caracas y que, según informó la propia AFA, mantuvo contactos con autoridades de la FVF.

Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 1, 2026

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó en sus redes sociales que el regreso de Gallo fue resultado de “un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL”. En una segunda publicación, agregó que “el fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.

El traslado del gendarme se realizó en una aeronave de la empresa Baires Fly, habitualmente utilizada por Tapia en viajes institucionales vinculados con la AFA. La logística aérea quedó bajo la órbita de ese entorno dirigencial, lo que reforzó la centralidad del organismo deportivo en la etapa final de la liberación.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto confirmó oficialmente que Gallo ya se encontraba fuera de Venezuela y agradeció las gestiones de países aliados, entre ellos Italia y Estados Unidos, además de la organización no gubernamental Foro Penal. El Gobierno argentino sostuvo que continuará reclamando la liberación de otros ciudadanos detenidos por razones políticas.