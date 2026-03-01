Escándalo en la AFA: videos muestran a un exdirigente rionegrino moviendo bolsos con dólares

Juan Pablo Beacon, hombre de confianza del tesorero de la entidad, fue captado con fajos de dólares. Los movía hacia financieras vinculadas a Pablo Toviggino.

Se conocieron videos que complican el caso de presunta corrupción en AFA

El escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este domingo un nuevo capítulo. Salieron a la luz imágenes y videos que muestran a Juan Pablo Beacon , hasta el año pasado colaborador cercano de Pablo Toviggino , trasladando miles de dólares en efectivo desde casas de cambio del microcentro hacia un domicilio vinculado al tesorero de la entidad.

La investigación publicada por La Nación muestra en detalle cómo el dinero era llevado en bolsos , mochilas e incluso cajas de vino desde dos financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, a la altura del 300 y del 400.

Las pruebas exponen la ruta del dinero desde financieras del microcentro porteño hasta oficinas utilizadas como punto de recuento y domicilios vinculados a la dirigencia, en coincidencia con movimientos investigados por la Justicia.

Según el informe, los miles de dólares eran llevados desde ahí a una oficina en Lavalle 1718, donde trabajaba Beacon. En el 4° C de ese edificio funcionó como sede de la firma Recomi, una sociedad anónima que facturó en diversas oportunidades por prestación de servicios a la AFA.

Fue constituida en 2015, mediante un trámite urgente y bajo el número 7392951. En abril de 2016, su titularidad y dirección fueron transferidas a Diego Nicolás y Sebastián Ignacio Rosendi, ambos mencionados en la causa de los seguros.

Estos socios -siempre según el informe de La Nación- conformaron su domicilio en Maipú 255, piso 14, conforme surge de las Actas de Asamblea inscriptas en el Registro Público. Pero el itinerario de esta sociedad no se detuvo allí: en junio de 2022 la sociedad pasó de las manos de los Rosendi a Beacon y el actual vocal titular del Comité Ejecutivo de la AFA, Cristian Brian Prendes.

Según la investigación, desde esa oficina salían los paquetes con el dinero rumbo a Montevideo y Quintana, donde hay oficinas que habría alquilado Toviggino durante algunos años.

Los videos revelados por La Nación se habrían realizado a modo de resguardo cuando empezaron a haber faltantes en los montos. En ellos se muestran escenas de conteo manual de billetes, sobres sellados y códigos identificatorios, una metodología comparable con otros escándalos financieros del país.

Embed - La Rosadita de la AFA: Videos y fotos revelan cómo se movía el dinero negro en bolsas y mochilas

Al respecto, revela que Beacon dejó por escrito el movimiento de una semana de mayo de 2021: “Saldo al 16/5: 235K. Ingreso el 17/5 y 18/5: 598 (92% de 650K). Saldo al 19/5: 833 K. Entregado el 19/5 y el 20/5: 265.600. Saldo al 20/5: 567.400. (Quedan como objetivo para el martes: 234.400 (350 - 115.600 q entregue hoy 20/5)”.

Un documento atribuido a Beacon señala que en una sola semana se movilizaron más de 800.000 dólares, con comisiones del ocho por ciento retenidas por cuevas financieras del microcentro.

El esquema coincidió con operaciones realizadas por empresas intermediarias que recaudaban ingresos en el exterior y desviaban millones hacia firmas radicadas en Miami mediante facturación presuntamente apócrifa.

Parte de esas operaciones incluyó servicios de asesoramiento facturados a la entidad presidida por Claudio Tapia.

Quién es Beacon, mano derecha de Toviggino por años

Juan Pablo Beacon, cordobés de nacimiento y viedmense por adopción, es hijo de Alberto Beacon, histórico dirigente de la Liga Rionegrina de Fútbol.

Desarrolló su profesión en la capital provincial, donde ocupó un cargo dentro de la administración pública, fue presidente de la Federación Patagónica de Fútbol y llegó al Consejo Federal de la AFA, donde trabajó en la asesoría legal, con Toviggino como presidente ejecutivo.

Juan Pablo Beacon, AFA Juan Pablo Beacon, estrecho colaborador de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

En 2011 fue candidato a intendente de Viedma por Afirmación para una República Igualitaria (ARI) y obtuvo un tercer puesto, con 871 votos; muy lejos de los 11.235 votos que sacó la Alianza Concertación para el Desarrollo.

Un año más tarde se sumó al Gobierno provincial como asesor legal de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse), pero dejó el cargo al poco tiempo supuestamente por la desaparición de una chequera que estaba bajo su custodia.

“Beacon recibe órdenes de Toviggino, de nadie más. Le rendía cuentas a él”, afirmó una alta fuente de la AFA.