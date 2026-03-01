LM Neuquén en Vivo: cómo es la nueva apuesta de streaming que arranca este lunes 2 de marzo

De 11 a 14, se transformará la mañana de la región en una experiencia interactiva por YouTube. Información minuto a minuto, móviles y entretenimiento.

Las mañanas de Neuquén y la región pedían a gritos un espacio que rompiera con la estructura tradicional . Un lugar donde la información de último momento no fuera una placa estática , sino una charla entre especialistas que saben de qué están hablando y que también sepan entretener.

Ese espacio tiene nombre y fecha de estreno: este lunes 2 de marzo , a las 11:00 , arranca "LM Neuquén en Vivo" a través de nuestro canal oficial de YouTube .

Bajo un formato de magazine , el programa se propone ser el puente definitivo entre la redacción más influyente de la Patagonia y la pantalla de tu celular, compu o tele. La idea es simple pero potente: tres horas de transmisión en vivo para que te informes, te distiendas y participes de la conversación que marca la agenda regional.

La noticia en su lugar, el entretenimiento en su punto

El pulso de la jornada estará garantizado. El programa arranca con lo que hay que saber, de la mano de Luciano García Tauro, editor de la web de LM Neuquén. Luciano será el encargado de desmenuzar la información más relevante, aportando el contexto y la profundidad que solo quienes manejan el minuto a minuto de la redacción pueden ofrecer.

El denominador común de este viaje diario será Yamil González. Como conductor y "maestro de ceremonias", Yamil tendrá la tarea de enlazar a los protagonistas, moderar el debate y darle ese ritmo ágil que el streaming exige. Su estilo directo y cercano es el motor que une la rigurosidad informativa con la frescura de un magazine.

Pero el programa no se queda encerrado entre cuatro paredes. La esencia de LM Neuquén en Vivo es estar donde pasan las cosas. Por eso, Nacho Maccarone se pondrá el traje de movilero todoterreno: además de aportar su mirada desde el estudio, saldrá a las calles de la ciudad para interactuar con vos, buscar el testimonio directo y tomarle la temperatura al asfalto neuquino en tiempo real.

Un cierre con cultura y juego

Sabemos que el mediodía pide un cambio de aire. Por eso, hacia el cierre de la transmisión, la propuesta se relaja para ofrecer una mirada distinta. Agostina Palladino toma la posta del equipo con columnas dedicadas a la actuación, las tendencias y sus ya características trivias. Es el momento de bajar un cambio, distenderse y disfrutar de un contenido más lúdico antes de terminar la jornada de 11 a 14.

Esta apuesta estratégica de LM Neuquén no es casual. El streaming permite una conexión orgánica: la posibilidad de que vos, desde el otro lado, comentes en el chat, sugieras temas y seas parte activa del aire.

Es la integración total de nuestras marcas —LM Neuquén, LM Cipolletti, MasE y MasP— en un solo lugar, con una estética visual de alta calidad y un lenguaje pensado para las nuevas audiencias.

Entrevistas a los actores principales de la escena local, columnistas que analizarán la realidad cotidiana y juegos en vivo van a ser algunas de nuestras marcas registradas desde la semana que viene.

Este lunes 2 de marzo comienza una nueva forma de vivir la información en la región. Preparate para un magazine que tiene todo: la energía de Yamil, el análisis de Lulo García Tauro, la frescura de Agos y la cercanía de Nacho en la calle.

¿Cómo sumarte?

Plataforma: YouTube (Canal oficial LM Neuquén).

YouTube (Canal oficial LM Neuquén). Horario: Lunes a viernes, de 11:00 a 14:00.

Lunes a viernes, de 11:00 a 14:00. Gran estreno: Lunes 2 de marzo.

¡Te esperamos en el vivo!