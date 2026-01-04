Controles en Centenario: alcoholemias positivas en el comienzo del año ¿de cuánto fue el máximo?

La localidad neuquina realizó operativos en el barrio Sarmiento. Varios vehículos fueron secuestrados y se labraron más de 10 actas contravencionales.

Los casos de alcoholemia positiva al volante continúan registrándose en Centenario , donde los controles y los hechos de tránsito siguen detectando conductores en infracción, en particular durante los fines de semana. En ese contexto, tras cerrar el 2025 con un automovilista que protagonizó un choque en uno de los accesos a la ciudad por estar alcoholizado , los casos siguen en aumento.

En esta ocasión, la dirección de Tránsito y Transporte llevó adelante operativos de tránsito en el barrio Sarmiento entre calles Honduras y Ecuador y la intersección de calles Costa Rica y Ecuador.

La jornada fue coordinada por inspectores de tránsito municipales junto a personal de la Comisaría 52 y del Destacamento Tránsito Villa Obrera de la policía provincial. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero , frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

Cuál fue el resultado de los operativos de alcoholemia en Centenario

Tras los controles realizados, la municipalidad de Centenario confirmó que se realizaron 15 actas contravencionales, 8 autos fueron secuestrados y se detectaron 6 alcoholemias positivas.

De los ocho vehículos que fueron secuestrados, se encontraban seis conductores que dieron positivo en el control de alcoholemia y en el que el mayor registro fue de 0,76 miligramos de alcohol en sangre; un automóvil por falta de documentación, al igual que un motociclista sin licencia de conducir.

Ruta 7: un conductor chocó contra una rotonda con un altísimo grado de alcohol en sangre

Los casos de alcoholemia positiva al volante continúan registrándose en Centenario, donde los controles y los hechos de tránsito siguen detectando conductores en infracción, en particular durante los fines de semana. En ese contexto, un automovilista protagonizó un choque contra una rotonda en uno de los accesos a la ciudad y dio positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió este domingo, minutos después de las 6 de la mañana, cuando personal policial de la Comisaría Quinta y del destacamento de Villa Obrera intervino en un accidente registrado sobre la Ruta 7, a la altura de la calle Ingeniero Ballester. En ese sector, un vehículo terminó impactando contra una de las rotondas.

Según la información recabada, el protagonista fue un hombre de 33 años, de Centenario, que circulaba a bordo de un Renault Clio. Por razones que se intentan establecer, el conductor pasó de largo en la traza y colisionó contra la segunda rotonda del lugar, provocando daños materiales en el vehículo.

A pesar de la violencia del impacto, no fue necesaria la intervención de personal de salud, ya que el conductor no presentó lesiones. Sin embargo, durante el procedimiento policial se llevó adelante el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado contundente.

La prueba indicó 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, los efectivos constataron que el hombre no contaba con licencia de conducir habilitante ni con el seguro obligatorio del vehículo. Por estas infracciones adicionales, se labraron las actas correspondientes y se aplicaron las multas previstas.