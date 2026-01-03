Ataque a tiros en Centenario dejó un herido: detuvieron al responsable

La víctima sufrió una fractura de tibia, pero ya está fuera de peligro. Su agresor sería un hombre de 39 años.

La violencia siguió presente en el comienzo de año y en las últimas horas salió a la luz otro ataque a tiros que se produjo en Centenario y dejó el saldo de un herido grave. El responsable de la agresión fue demorado y le secuestraron un arma.

Según consignó Centenario Digital, la agresión armada tuvo lugar la madrugada del 1° de enero , en el sector de calles El Salvador y Juana Azurduy del barrio Eluney. Allí acudió personal policial tras recibir un alerta de vecinos que dijeron oír disparos.

Al arribar a la escena, los efectivos de la Comisaría 52 encontraron a un hombre tendido en el suelo y con una herida de arma de fuego en la pierna derecha. Aunque el hombre estaba consciente, le urgía ser atendido y, ante la demora de la ambulancia que se convocó, vecinos decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital Natalio Burd.

Afortunadamente, se encontraba fuera de peligro, aunque con una fractura de tibia, por lo que la causa se caratuló como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

balacera centenario allanamiento (1)

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, en conjunto con efectivos de la Comisaría 52, iniciaron una investigación de inmediato para esclarecer las circunstancias de la agresión y ubicar al tirador. En ese contexto, entrevistaron a vecinos y relevaron cámaras de la zona.

Con esa información y con la colaboración de la UESPO, llevaron adelante una diligencia de allanamiento en el sector de Parcelas el día viernes 2, cuyos resultados informaron en las últimas horas.

El procedimiento se realizó con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y arrojó resultados positivos, concretándose la demora del presunto autor del hecho investigado, un hombre de 39 años.

comisaria 52 centenario

Durante el allanamiento, se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo carabina calibre .22 con cargador, municiones de distintos calibres, prendas de vestir de interés para la causa y un vehículo, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

El demorado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, mientras se avanza con las actuaciones judiciales de rigor. Respecto al lesionado, trascendió que tiene antecedentes policiales por robos.

Violento ataque a balazos contra dos hermanos en Año Nuevo

Los festejos de Año Nuevo también tuvieron su costado de extrema violencia en barrio Villa Ceferino de la capital neuquina cuando dos hermanos sufrieron heridas de arma de fuego, en plena vía pública, por parte de un vecino que reside enfrente de su casa. El ataque generó conmoción y bronca por parte de los vecinos que intentaron arremeter contra el hombre en reprimenda.

La intervención policial, a cargo de la Comisaría Tercera, evitó el linchamiento y logró demorar al hombre de 53 años. El hecho ocurrió en la manzana 27 del sector Huertas Comunitarias, sobre calle Picún Leufú.

Según informó el comisario Lucas Sepúlveda a LM Neuquén, los efectivos acudieron por un presunto accidente y encontraron a dos hermanos, una joven de 23 y un joven de 25 años, lesionados en distintos lugares del cuerpo que sindicaban al vecino de enfrente como responsable.

ataque a balazos linchamiento villa ceferino

"Señalaron que el vecino había efectuado un disparo al hombro izquierdo a la chica y al muchacho en la zona pélvica, por lo que inmediatamente se dio intervención al sistema de emergencia de salud", indicó el comisario.

Las víctimas del ataque a balazos fueron trasladados al hospital Heller y al hospital Castro Rendón. Por la gravedad del cuadro, la mujer quedó internada en el regional, mientras su hermano fue dado de alta. "El muchacho fue dado de alta a las 6:30 del jueves, pero la chica ya tiene una herida más compleja", aseguró.

Citando la información del parte médico, el comisario detalló que el disparo ingresó por el hombro izquierdo y el proyectil quedó alojado cerca de una vértebra cervical, por lo que su estado de salud es "delicado y reservado", y a última hora de ayer le dijeron que iba a ser intervenida quirúrgicamente para intentar salvarla de una lesión en la columna vertebral.

"Estamos expectantes a eso, ninguna de las lesiones tiene orificio de salida, por lo que desconocemos qué tipo de proyectil utilizó", indicó Sepúlveda aunque por la gravedad de los cuadros médicos de las víctimas y los testigos aparentemente sería arma de fuego.

El vecino de 53 años fue demorado en el lugar y se consignó el domicilio para hacer allanamiento, orden tramitada por la Fiscalía de Actuación Genérica, ante juez de Garantías. Sin embargo, los resultados fueron negativos. "No dimos con un arma de fuego sino una réplica de pistola a gas comprimido", dijo el comisario.