Violento ataque a balazos contra dos hermanos en Año Nuevo casi termina en linchamiento

Hubo dos personas demoradas, una sospechada de cometer el ataque a balazos. Policía allanó y secuestró una réplica pero sospechan que utilizó un arma de fuego.

Los festejos de Año Nuevo tuvieron su costado de extrema violencia en barrio Villa Ceferino cuando dos hermanos sufrieron heridas de arma de fuego en plena vía pública por parte de un vecino que reside enfrente de su casa. El hecho generó conmoción y bronca por parte de los vecinos que intentaron arremeter contra el hombre en reprimenda.

La intervención policial, a cargo de la Comisaría Tercera, evitó el linchamiento y logró demorar al hombre de 53 años . El hecho ocurrió en la manzana 27 del sector Huertas Comunitarias, sobre calle Picún Leufú.

Según informó el comisario Lucas Sepúlveda a LM Neuquén , los efectivos acudieron por un presunto accidente y encontraron a dos hermanos, una joven de 23 y un joven de 25 años, lesionados en distintos lugares del cuerpo que sindicaban al vecino de enfrente como responsable .

"Señalaron que el vecino había efectuado un disparo al hombro izquierdo a la chica y al muchacho en la zona pélvica, por lo que inmediatamente se dio intervención al sistema de emergencia de salud", indicó el comisario.

Investigan violento ataque a balazos contra dos hermanos en Año Nuevo

Las víctimas del ataque a balazos fueron trasladados al hospital Heller y al hospital Castro Rendón. Por la gravedad del cuadro, la mujer quedó internada en el regional, mientras su hermano fue dado de alta. "El muchacho fue dado de alta a las 6:30 del jueves, pero la chica ya tiene una herida más compleja", aseguró.

Citando la información del parte médico, el comisario detalló que el disparo ingresó por el hombro izquierdo y el proyectil quedó alojado cerca de una vértebra cervical, por lo que su estado de salud es "delicado y reservado", y a última hora de ayer le dijeron que iba a ser intervenida quirúrgicamente para intentar salvarla de una lesión en la columna vertebral.

"Estamos expectantes a eso, ninguna de las lesiones tiene orificio de salida, por lo que desconocemos qué tipo de proyectil utilizó", indicó Sepúlveda aunque por la gravedad de los cuadros médicos de las víctimas y los testigos aparentemente sería arma de fuego.

El vecino de 53 años fue demorado en el lugar y se consignó el domicilio para hacer allanamiento, orden tramitada por la Fiscalía de Actuación Genérica, ante juez de Garantías. Sin embargo, los resultados fueron negativos. "No dimos con un arma de fuego sino una réplica de pistola a gas comprimido", dijo el comisario. Ese tipo de arma sería similar a la Bersa 9 mm como la que utiliza la Policía, y del tipo de armas que utilizan aire comprimido. En ocasiones, se utiliza para practicar tiro, dado que tiene un importante alcance, siendo un elemento que se compra en casas de artículos de pesca y caza.

"La incautamos igual para realizar análisis periciales, y para ver si se corresponde el proyectil con arma de fuego o un arma de esta característica", dijo Sepúlveda, con la esperanza de extraer y así recuperar las balas alojadas en el cuerpo de las víctimas.

Intento de linchamiento y demora del sospechoso

Durante la Inspección ocular, los efectivos no registraron impactos de bala. Mientras tanto, además de solicitar la presencia inmediata de una ambulancia del SIstema Integral de Emergencias de Neuquén, tuvo que realizar una especial intervención de contención en el barrio.

Completos de bronca por la actitud del vecino, otras familias increparon al hombre con intención de pegarle. En medio del 1° de enero a las 3 de la mañana, el comisario explicó: "hubo mucha ingesta de alcohol, y había gente exaltada, tratamos de contener porque lo querían linchar al hombre: un vecino tiró una piedra y rompió un auto".

En este sentido, la intervención fue positiva: "afortunadamente, lo pudo calmar la Policía, fue demorado por resistencia a la autoridad, le dimos asistencia a los heridos, se calmó la situación e intervinieron varios móviles".

Si bien el hecho no fue denunciado por las víctimas de manera formal, la investigación se inició de oficio y continúa para reconstruir los hechos. Uno de los objetivos además es conocer el móvil del ataque a balazos. Las dificultades que encontró el caso es la falta de aportes de testigos que concedieran dar una entrevista.

"Estamos expectantes de la denuncia del hermano, hay versiones de lo que pasó, pero no hubo mucha colaboración, no sabemos la motivación que generó la escalada de violencia, si es un problema de vecindad que derivó en que saliera este hombre", deslizó Sepúlveda. Además, esperan el nuevo parte médico tras la cirugía de alta complejidad.

Mientras tanto, las tareas policiales continúan con el relevamiento de cámaras particulares. "Esta casa tenía cámara de seguridad, por lo que secuestramos el DVR, para ver si podemos tener una filmación o imagen del momento del hecho, y continuamos los relevamientos para conseguir algún testimonio".

En tanto, constataron que el demorado tenía antecedentes de menor gravedad que del hecho en cuestión. "Se dispuso la libertad y medidas cautelares, como restricción de acercamiento y prohibición de ejercer actos de violencia. Mientras tanto, están en marcha medidas de investigación como la prueba de rodizonato de sodio, un método presuntivo en balística forense que detecta residuos de metales pesados de disparos de arma de fuego.

A su vez, el jefe de la Comisaría Tercera manifestó que durante los días festivos, 30 y 31 de diciembre y 1 y 2 de enero, organizaron una saturación en la jurisdicción con actividad preventiva. En este contexto, el ataque a balazos a los hermanos fue el único incidente de extrema violencia que registraron, entre llamados de vecinos alertando del uso de pirotecnia prohibida, y personas pasadas de ingesta de alcohol, que fueron demoradas por desorden en la vía pública.