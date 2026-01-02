Imputada por matar a su hermano durante una pelea familiar en Año Nuevo: podrían aplicar legítima defensa

La joven habría intentado impedir que el hombre vuelva a pegarle a su madre. La acusada quedará libre pero con presentaciones en la comisaría.

El joven asesinado en San Martín de los Andes durante Año Nuevo tenía 25 años y vivía junto a su familia en barrio Chacra 32.

Tras una pelea familiar que ocurrió durante la madrugada de este jueves 1° de enero, en San Martín de los Andes , una mujer apuñaló a su hermano , quien murió durante el traslado al hospital Doctor Ramón Carrillo. El Ministerio Público Fiscal que realizó la imputación, podría considerar la legítima defensa , mientras las causas se encuentran bajo investigación de la Policía.

El hecho se registró alrededor de las 3:30, en un domicilio ubicado en la calle Las Hortensias del barrio Chacra 32 . El joven llamado Ronan Alejandro Montesinos , de 25 años quedó gravemente herido con una lesión cortopunzante que le afectó órganos internos de manera letal.

Los agentes policiales de la Comisaría 43 que se habían hecho presentes en el lugar del altercado tomaron testimonios a las personas presentes y dieron inicio a las actuaciones correspondientes. El objetivo era esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad por el ataque, lo cual apuntó a la autoría de la hermana quien quería defender a su madre de los golpes del hombre.

barrio chacra 32 san martin de los andes

Imputada por asesinar a su hermano en Año Nuevo

El primero de enero de 2026, comenzó con una larga lista de audiencias de formulación de cargos. Una de ellas trabajó sobre un violento hecho que conmocionó a los vecinos de San Martín de los Andes. Mientras se desarrollaban los festejos por el Año Nuevo, unas familias intervinieron frente a una pelea familiar que terminó en tragedia.

La acusación realizada por la tarde por el fiscal jefe Gastón Ávila, detalló que el hecho ocurrió en el contexto de un conflicto entre integrantes de una misma familia. Se trataba de la hermana de la víctima, identificada como R.L.M. acusada por el homicidio de Ronan Alejandro Montesinos.

De acuerdo a la información provisoria recolectada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 1 de enero alrededor de las 3.15, en una vivienda del barrio Chacra 32, en donde la víctima vivía con la imputada ya que eran hermanos entre sí.

Comisaría 43 El Arenal (1200-678).jpg

A la acusada, el fiscal jefe le atribuyó de forma provisoria el delito de homicidio simple, aunque adelantó que no está descartada la posibilidad de que, con el avance de la investigación, la acusación se modifique por un delito más leve que contemple el exceso en la legítima defensa.

Esto último porque el contexto lo explica: la víctima, su hermano, previamente, ya había golpeado a dos personas con golpes de puño, una de ellas a su madre. Además, presuntamente se dirigía nuevamente a pegarle a la mujer mayor, por lo que la imputada agarró un cuchillo de la cocina, y le asestó una puñalada en el abdomen.

El trasfondo de la pelea, se originó porque presuntamente la madre le ordenó al hijo que volviese a la casa mientras estaba con dos mujeres. Al regresar a la vivienda, golpeó a la progenitora y se fue, pero al volver intentó pegarle nuevamente, por lo que su hermana intercedió respondiendo a la violencia en camino.

gaston avila fiscal jefe

Mientras reúnen y analizan la prueba para constatar o descartar el exceso de legítima defensa, Ávila requirió como medida cautelar que a la acusada se le imponga la prohibición de salir del país, que realice presentaciones semanales en la comisaría y que fije un domicilio, todo por el plazo de tres meses.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Balderrama, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de medidas cautelares y estableció el plazo de investigación en tres meses.