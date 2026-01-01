En medio de los festejos, dos bandas se enfrentaron a golpes en Centenario

Se secuestró una camioneta que será requisada. Uno de los agresores fue demorado y se descubrió que manejaba alcoholizado.

Los miembros de dos bandas antagónicas rompieron con la paz de los festejos de Año Nuevo en un paseo de Centenario al enfrentarse a golpes y amenazas. La Policía debió intervenir y realizar disparos disuasivos.

De acuerdo a la información brindada por Centenario Digital, la violencia reinó a partir de las 5:30 sobre la calle Belgrano, en el sector del Paseo del Canal. Allí se registró el enfrentamiento a golpes entre varios hombres, presuntamente de bandas antagónicas.

Según testigos, algunos de los involucrados se movilizaban en una camioneta Ford Ecosport de color gris. Justamente fueron vecinos de la zona, temerosos por el posible desenlace al ver la magnitud de la violencia entre los involucrados, quienes convocaron a la Policía al lugar. Al parecer también habrían indicado que al menos uno de ellos portaba un arma de fuego.

comisaria 52 centenario Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

Al cabo de unos minutos, personal policial de la Comisaría 52 se hizo presente en el lugar del hecho y debieron efectuar algunos disparos disuasivos junto a efectivos de la Comisaría Quinta para calmar las aguas en el sector, que al parecer fue el más concurrido en la ciudad por los vecinos en medio de los festejos del Año Nuevo.

El conductor de la Ecosport fue rápidamente ubicado e identificado en la zona de Ruta 7 y Casa de la Cultura, resultando ser un hombre de 33 años con domicilio en Neuquén, y quien tenía 0,50 gramos de alcohol en sangre, según verificaron los efectivos de Tránsito Villa Obrera. Además carecía de licencia de conducir y seguro.

Por este motivo, el sospechoso fue demorado y se procedió al secuestro de su camioneta para una posterior requisa y determinar si había armas u algún otro objeto de interés en su interior.

Los vecinos también manifestaron malestar por el estado en el que quedó el Paseo tras los festejos nocturnos: lleno de envases y botellas, vasos plásticos y restos de pirotecnia.

Allanaron por el ataque en la fiambrería de Centenario

Esta semana, la Policía realizó varios allanamientos en Centenario por otro brutal ataque entre miembros de grupos antagónicos, que tuvieron como víctima a la empleada de una fiambrería que fue lesionada mientras trabajaba.

En menos de 10 días, la Policía realizó una rápida investigación por el ataque, se logró ubicar a las agresoras y secuestrar evidencia de relevancia en una serie de allanamientos.

El hecho primero quedó en manos de la Fiscalía de Actuación Genérica, que solicitó intervención a la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico. A lo largo de los últimos días, se llevó adelante una investigación y el martes se concretaron seis allanamientos en los cuales se logró ubicar a las sindicadas por el ataque y notificarlas de la causa en su contra.

allanamiento abuso armas (1)

Asimismo, se secuestró un arma de fuego tipo revólver, veinte municiones calibre .45, celulares, una motocicleta y prendas de vestir, estos últimos dos elementos que vincularían directamente a las agresoras con el hecho por haber sido utilizados en el hecho, según el análisis fílmico realizado.

Malabe indicó que las familias investigadas tienen antecedentes por narcotráfico y registran problemas de larga data, con "situaciones de violencia registradas desde ambas partes".

Las mujeres investigadas quedaron a disposición de la Justicia y un hombre fue imputado por tenencia ilegal de arma de fuego.