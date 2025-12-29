Ruta 7: un conductor chocó contra una rotonda con un altísimo grado de alcohol en sangre

El hombre perdió el control de su auto sobre la Ruta 7. No hubo heridos, pero el test dio positivo y se detectaron varias infracciones.

Los casos de alcoholemia positiva al volante continúan registrándose en Centenario , donde los controles y los hechos de tránsito siguen detectando conductores en infracción, en particular durante los fines de semana. En ese contexto, un automovilista protagonizó un choque contra una rotonda en uno de los accesos a la ciudad y dio positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió este domingo, minutos después de las 6 de la mañana, cuando personal policial de la Comisaría Quinta y del destacamento de Villa Obrera intervino en un accidente registrado sobre la Ruta 7, a la altura de la calle Ingeniero Ballester. En ese sector, un vehículo terminó impactando contra una de las rotondas.

Según la información recabada, el protagonista fue un hombre de 33 años, de Centenario, que circulaba a bordo de un Renault Clio. Por razones que se intentan establecer, el conductor pasó de largo en la traza y colisionó contra la segunda rotonda del lugar, provocando daños materiales en el vehículo.

Conductor borracho- alcoholemia positiva en Centenario (1)

A pesar de la violencia del impacto, no fue necesaria la intervención de personal de salud, ya que el conductor no presentó lesiones. Sin embargo, durante el procedimiento policial se llevó adelante el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado contundente.

La prueba indicó 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, los efectivos constataron que el hombre no contaba con licencia de conducir habilitante ni con el seguro obligatorio del vehículo. Por estas infracciones adicionales, se labraron las actas correspondientes y se aplicaron las multas previstas.

Operativo de alcoholemia en Centenario: cinco positivos y una cifra preocupante

El último fin de semana se llevaron a cabo operativos de alcoholemia y control de documentación tuvo lugar en la ciudad de Centenario. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

alcoholemia centenario 2

En esta ocasión, el municipio de Centenario llevó a cabo la jornada junto al personal de la Comisaría Quinta y del Destacamento Tránsito Villa Obrera de la policía provincial. El operativo se realizó sobre la calle Belgrano en la zona del Casco Viejo.

Como resultado, se labraron 12 actas contravencionales por distintas faltas. Por otro lado, cinco vehículos fueron secuestrados por detectar a sus respectivos conductores con distintos grados de alcoholemia positiva y fueron retenidas sus licencias de conducir.

La jornada, que fue coordinada por inspectores de tránsito municipales, terminó con un conductor que registró un alto grado de alcohol en sangre. En total, fueron cinco pruebas de alcoholemias positivas, cinco vehículos secuestrados y cinco licencias retenidas.

Asimismo, se labraron 12 actas contravencionales por diferentes incumplimientos en la documentación.