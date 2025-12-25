Navidad al volante: las insólitas excusas tras los controles de alcoholemia

Durante Nochebuena y Navidad se registraron decenas de casos positivos, con altos niveles de alcohol y sanciones a conductores.

De los más de 1.500 controles de alcoholemia realizados en todo el país, más de 100 dieron positivo, un porcentaje menor al de la Navidad 2024.

Los controles de alcoholemia desplegados durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad en distintos puntos del país volvieron a dejar escenas llamativas .

En medio de los operativos, numerosos conductores dieron positivo y apelaron a una variada lista de excusas para justificar los resultados, que incluyeron desde el uso de enjuague bucal y la ingesta de aceitunas hasta supuestas confusiones sobre los límites permitidos para manejar.

Durante los operativos, los trabajadores de tránsito repitieron el mismo procedimiento: solicitar el documento, explicar el uso de la pipeta descartable, pedir una exhalación sostenida y comunicar el resultado. La cifra arrojada por el alcoholímetro determinó el rumbo de la noche para decenas de conductores, algunos de los cuales recibieron la retención inmediata de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo , de acuerdo con lo que exige la normativa local.

“0,50 es el máximo permitido acá en CABA. Sin cortar. Soplamos hasta que yo le diga basta”, instruyó uno de los agentes a un conductor. El proceso, lejos de resultar ajeno para quienes circulaban esa noche, se volvió una escena habitual en las fiestas de fin de año.

Las insólitas excusas durante el control de alcoholemia

Las explicaciones se sucedieron una tras otra: “¿El Listerine te arroja ese valor?”, preguntó un conductor, intentando atribuir el resultado a un simple enjuague bucal. La respuesta del agente fue tajante: “No. En realidad, ¿usted brindó o algo?”.

Otro automovilista, con la misma excusa, insistió con la duda sobre si las aceitunas podían elevar el resultado del test. La respuesta fue inmediata: “No, el oliva no. Esto es el alcohol en sangre”. En esa misma línea, el conductor buscó relativizar el resultado. “Salí a laburar. ¿El oliva no… eh, sube eso?”, repitió, sin lograr modificar el desenlace.

alcoholemia centenario (5)

Para quienes transportaban pasajeros, el límite es aún más estricto: “Cero, porque transportaba pasajeros”, aclaró uno de los agentes, ante la sorpresa de un chofer que había dado 0,48 gr/l. “Es que me pidieron que los lleve. Preguntáles”, replicó el hombre, mientras el oficial le recordaba la prohibición para quienes tienen licencia profesional.

En el intercambio, tampoco faltaron las dudas burocráticas. “¿Tiene forma de buscar la cédula en Argentina? ¿Quiere que lo ayude a buscar para que no se le tenga que pasar?”, ofreció uno de los agentes, ante la falta de documentación del conductor. “No, porque el auto no es mío”, admitió el automovilista, agregando un nuevo elemento a la escena.

En los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las excusas también abundaron. “¿Usted me dijo que ha ingerido alguna bebida?”, consultó un agente a un conductor, quien reconoció: “Sí, esta noche, obviamente”. El resultado marcó 1,57 gr/l. “¿Por qué tomó?”, insistió el oficial. La respuesta fue directa: “Estamos acá con la familia”.

A otro conductor, el test arrojó 1,21 gr/l. “¿Tomó alcohol, me dijo, caballero?”, preguntó el agente. “Sí, tomé alcohol”, reconoció el hombre, quien precisó que venía de un hotel y que había bebido vino. El operativo terminó con la retención de la licencia y la imposibilidad de continuar manejando. “No, no, voy a llamar un chófer que me venga a buscar”, aceptó el conductor.

Cuántos conductores fueron detenidos en controles nacionales

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron más de 30 puestos de control en puntos estratégicos durante la Nochebuena y Navidad.

Según datos oficiales, hasta las 7 de este jueves se realizaron 5.394 testeos, con 30 conductores a quienes se les retuvo la licencia. La tasa de positividad fue del 0,47%, lo que representa una caída a la mitad respecto del año anterior, cuando se había registrado un 0,83%.

Control de alcoholemia.

A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial desplegó controles en rutas y accesos, fiscalizando 5.220 vehículos durante la Nochebuena.

El operativo permitió detectar 97 casos de alcoholemia positiva y se labraron 163 actas de infracción, con 102 retenciones de licencia. Entre los registros más altos, se informaron valores de 1,83 gr/l en Caucete (San Juan), 1,66 gr/l en Gualeguaychú (Entre Ríos) y 1,57 gr/l en Wanda (Misiones), entre otros.

Los operativos, de acuerdo con lo informado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, continuarán en la noche de Año Nuevo y se mantendrán durante toda la temporada de verano, en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.