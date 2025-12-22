Dio positivo de alcoholemia y brindó una insólita explicación para que no lo multen

El hombre fue sorprendido en un control de tránsito y dio una justificación que sorprendió a todos.

Durante un control de tránsito en horas de la madrugada, un hombre dio positivo en alcoholemia y su explicación a los agentes sorprendió sobre lo que había consumido.

El conductor circulaba por la Ruta Provincial N° 11 en Pinamar , cuando tuvo que detenerse en un control de tránsito para el test de alcoholemia y dio una insólita respuesta cuando le preguntaron qué consumió: "Tomé vinagre, no tomo alcohol" .

El episodio fue registrado a la altura del kilómetro 393 y la secuencia fue capturada por uno de los agentes. El procedimiento comenzó a las 22 horas como un control rutinario del Ministerio de Transporte bonaerense luego del lanzamiento del Operativo Sol.

La pantalla del alcoholímetro no mintió: el conductor tenía 1,21 gramos de alcohol en sangre. Aunque continuaron haciéndole preguntas, negó tomar alcohol en varias oportunidades y alegaba que había sido vinagre.

Su explicación fue descartada por los equipos técnicos y seguido de ello le retuvieron el auto, le sacaron la licencia y le aplicaron una multa, además de una alta suspensión.

Cabe recordar que en provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante. Para quienes la incumplan, se contemplan penalidades como la retención e inhabilitación de la licencia para conducir, el arresto, multas y obligación de asistir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso del vehículo motorizado en la vía pública.

Operativos de alcoholemia en el Corredor Atlántico

Aunque este caso fue de un alto porcentaje, lamentablemente no fue el único y hubo alcoholemias de hasta 1,90 miligramos por litro de sangre. Los operativos se realizaron en el marco del "Operativo Sol" que lanzó el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

El mismo se realiza en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde este fin de semana se controlaron más de 1700 vehículos y se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir.

"Es un operativo dinámico, con más herramientas tecnológicas y más vehículos para brindar asistencia ante cualquier hecho de tránsito", destacó el ministro de Transporte, Martín Marinucci. En este sentido, anticipó un fuerte despliegue territorial con más controles para reforzar la prevención vial y la asistencia ante siniestros.

Un intendente se enojó por los controles de alcoholemia: "Operativo ridículo"

Días atrás, una inédita polémica tuvo lugar a la salida de una jineteada en Pueblo Santa María, partido de Coronel Suárez, en provincia de Buenos Aires, tras conocerse que se realizó un operativo de alcoholemia.

El operativo se llevó a cabo a la salida del Club El Progreso y alcanzó a cerca de 200 personas y fue dispuesto por la Comisaría 3ª de Pueblo San José. En ese marco, el presidente del club organizador, Gustavo Di Battista, lo calificó directamente como "una emboscada".

En sintonía con el organizador del evento, Ricardo Moccero, intendente del partido bonaerense, también se mostró disconforme con el accionar policial y se reunió con los vecinos del pueblo y justificó en una entrevista: "Los gauchos no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da positivo".