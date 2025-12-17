Un intendente se enojó por los controles de alcoholemia a la salida de una jineteada: "Operativo ridículo"

El jefe comunal bonaerense respaldó el enojo de vecinos y organizadores del evento campero. Tras el operativo, el jefe policial a cargo fue despedido.

Días atrás, una inédita polémica tuvo lugar a la salida de una jineteada en Pueblo Santa María, partido de Coronel Suárez, en provincia de Buenos Aires , tras conocerse que se realizó un operativo de alcoholemia .

El operativo se llevó a cabo a la salida del Club El Progreso y alcanzó a cerca de 200 personas y fue dispuesto por la Comisaría 3ª de Pueblo San José. En ese marco, el presidente del club organizador, Gustavo Di Battista , lo calificó directamente como " una emboscada ".

En sintonía con el organizador del evento, Ricardo Moccero , intendente del partido bonaerense, también se mostró disconforme con el accionar policial y se reunió con los vecinos del pueblo y justificó en una entrevista: "Los gauchos no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da positivo".

El intendente calificó de "ridículo" al operativo de alcoholemia

El operativo, que tuvo lugar durante la tarde del fin de semana del 6 y 7 de diciembre, provocó demoras, embotellamientos y un marcado malestar entre asistentes y organizadores.

Días después del evento es que Moccero avaló los reclamos y confirmó medidas contra la cúpula policial local. "Yo sabía cuál era la reacción de la gente irritada, y la comparto", expresó y calificó de "ridículo" el operativo montado. Incluso, reveló que luego habló con el jefe policial, quien dijo que no había autorizado "ningún control".

Ante esta situación, el jefe comunal intervino de manera directa ante el Ministerio de Seguridad y solicitó la separación del cargo del teniente Guevara, responsable de la Comisaría de Pueblo San José. "Me hice cargo en forma personal y le pedí al Ministro la separación del cargo del Teniente Guevara", afirmó en diálogo con Canal 2 TV Cooperativa.

Horas más tarde, el funcionario policial fue removido de su cargo. "Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace después de las 3.30 o 4 de la mañana", afirmó en otro pasaje de la entrevista.

A raíz de sus polémicas declaraciones, Moccero fue denunciado y es la UFI N° 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Eduardo Quirós, quien trabaja en una denuncia presentada en las últimas horas. Según reveló un medio local, habría sido realizada por un político opositor a la gestión del intendente de Coronel Suárez.

Las repercusiones tras los dichos del intendente

Una de las personas que se hizo eco de estas polémicas declaraciones fue Sebastián Aldao, asesor legal de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas, habló este martes con una radio bahiense y explicó: "No estamos en contra de que los jinetes o de los gauchos que tomen alcohol".

En su declaración, Aldao respaldó en su diálogo con Apepe Radio FM 88.7, la disposición de un control de alcoholemia a la salida de la jineteada llevada a cabo días atrás en el Club El Progreso. "Si yo fuera a una jineteada, posiblemente consumiría alcohol. Pero no manejaría. Entonces, la situación es, vos jinete, vos gaucho, querés ir, andá. Pero volvete de otra forma, volvete con alguien que no haya tomado o si tomaste, no conduzcas tu vehículo", señaló.