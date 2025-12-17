Fuerte cruce entre ATE y el Ministerio de Salud por 19 sumarios en el hospital de Junín de los Andes

Para Quintriqueo, sancionar el derecho a huelga es "totalmente ilegal". Desde el Ministerio recordaron que la salud es un servicio esencial y por eso investigan si se garantizaron las guardias mínimas.

El secretario general de ATE en Neuquén, Carlos Quintriqueo, criticó al ministro de Salud, Martín Regueiro , luego de que el Ministerio iniciara un sumario administrativo contra 19 empleados de limpieza del hospital de Junín de los Andes que habían hecho huelga. "Es totalmente ilegal e inconstitucional. Es una burrada lo que hicieron", aseguró el dirigente sobre la medida. Las autoridades justificaron su accionar y aclararon que buscan determinar si se cumplieron las guardias mínimas para garantizar el servicio esencial de la salud.

En una entrevista con LU5 , el dirigente dio más detalles de la resolución y aclaró que los sumarios se iniciaron específicamente por "hacer medida de fuerza", una sanción que calificó como improcedente, ya que los trabajadores tienen su derecho a huelga amparado por la ley. Quintriqueo afirmó que sancionar por una huelga constituye un "acto totalmente ilegal" y comparó el accionar del ministro Regueiro con las políticas impulsadas a nivel nacional por el presidente Javier Milei, que busca la aprobación de una reforma laboral.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud aclararon que los sumarios no apuntan a generar una sanción a los trabajadores, sino a cumplir los pasos formales para que ellos puedan ejercer también su derecho a la defensa. "El sumario se instruyó bajo el Reglamento de Sumarios que tuvo como objetivo principal "dilucidar la verdad material de los hechos". En este marco, el proceso garantiza que los agentes involucrados puedan ofrecer y producir pruebas que consideraran pertinentes para aclarar su situación, agregar documentación y testimonios que respalden su postura frente a las acusaciones y garantizar el debido proceso, evitando sanciones arbitrarias sin una investigación previa exhaustiva", señalaron desde la oficina que dirige Regueiro.

Hospital- Junín de los Andes.jpg Rodolfo Ramírez

"Es fundamental recordar que los servicios sanitarios en hospitales públicos están catalogados como servicios esenciales por la legislación vigente. Esta categorización implica que, incluso durante medidas de fuerza legítimas, debe mantenerse un nivel mínimo de prestaciones que garantice la atención de la salud de la población y la seguridad de pacientes y trabajadores", añadieron en un comunicado.

Sin embargo, Quintriqueo cuestionó la medida y consideró que la postura adoptada por el Ministerio de Salud reproduce la lógica de sanción que impulsa el gobierno nacional a través de su paquete de reformas. "No es como lo que pretende Milei con la ley Bases, de sancionarte por hacer una medida de fuerza", dijo. Y de forma contundente añadió: "Bueno, Regueiro lo está poniendo en práctica hoy". Esta es una medida que, según Quintriqueo, el gobierno nacional aún no se atrevió a aplicar de manera tan directa. "Ni Milei se animó a tanto, él ya lo está poniendo en práctica", remarcó el líder de ATE.

El secretario general criticó duramente a la cartera provincial al cuestionar la calidad de los asesores jurídicos que respaldaron la decisión. Tildó la acción como una "burrada" y señaló que "la asesoría jurídica del ministerio deja mucho que desear porque la acción es claramente "improcedente, es ilegal". Quintriqueo aseguró que, en sus años de trayectoria al frente del gremio, nunca antes había presenciado una violación de derechos de esta magnitud. "Nosotros hace muchos años estamos en la conducción del sindicato, jamás vimos una aberración de esta característica", aseveró y alertó que "es preocupante que escriban en una resolución oficial que te sanciona por hacer una medida de fuerza".

Qué ocurrió en el hospital de Junín de los Andes

Los hechos ocurrieron entre el 3 y el 7 de octubre de 2025, cuando una medida de fuerza gremial —que incluyó asambleas y paros sorpresivos— afectó la limpieza en sectores críticos como quirófanos, internación y centros de salud dependientes del nosocomio.

La limpieza hospitalaria, especialmente en áreas críticas, forma parte indiscutible de estos servicios esenciales, ya que su ausencia puede comprometer directamente la bioseguridad y aumentar el riesgo de infecciones intrahospitalarias.

SFP Ministro de Salus Martin Regueiro (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

En este contexto, la autoridad sanitaria busca determinar si existió un incumplimiento de los planteles mínimos de limpieza, necesarios para garantizar el funcionamiento básico y la seguridad sanitaria del hospital, y si dicho incumplimiento pudo haber vulnerado la obligatoriedad de mantener los servicios esenciales.

La resistencia de los estatales

El referente de los estatales aclaró que buscarán iniciar acciones para frenar los sumarios. En primer lugar, ATE presentó un recurso formal ante el Ministerio de Salud. Además de la presentación administrativa, Quintriqueo confirmó que se podría judicializar el conflicto. "Nosotros no descartamos ir a la justicia porque es un hecho totalmente que va fuera de cualquier normativa", anticipó.

El sindicalista advirtió que ATE no permitirá el avance sobre los derechos de los trabajadores de la salud. "Nosotros vamos a atacar la resolución y a exponer esta posición porque no vamos a permitir si esos no retroceden y no dejan sin efecto al margen de judicializarnos", explicó.

SFP Carlos Quintriqueo candidato a senador (7) Sebastián Fariña Petersen

Por eso, la conducción de ATE también evalúa la convocatoria a acciones en otros centros de salud de la provincia. Quintriqueo anunció que, para evitar que la medida avance y se replique, se desplegarán acciones con el "resto de los compañeros, el resto de los hospitales también una medida preventiva".

En caso de que las autoridades no reviertan el sumario, ATE convocará a asambleas y movilizaciones. La medida preventiva se concretará con "retiros en horarios del mediodía para que se puedan asistir a las movilizaciones que existan".

El rechazo a la reforma laboral

Además de la defensa de los trabajadores de Junín de los Andes, Quintriqueo también se refirió al contexto más amplio de la resistencia laboral. Confirmó que los trabajadores de ATE participarán en la marcha convocada por la CGT a nivel nacional en rechazo a la reforma laboral propuesta por el oficialismo a nivel nacional.

"Yo espero que haya un rechazo", enfatizó el dirigente. En la entrevista radial, también criticó la falta de pronunciamiento de la mayoría de los diputados: "al resto no lo hemos escuchado y cuando hay silencio, la verdad que hay preocupaciones". El líder de ATE sostuvo que el proyecto de ley no es beneficioso para la clase trabajadora. "Este proyecto que en ningún momento genera trabajo, en ningún momento genera este mejores condiciones, sino por el contrario le quita condiciones a los trabajadores", concluyó Quintriqueo.