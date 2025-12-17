Voraz incendio destruyó una cabaña en Villa La Angostura

El accionar de las dotaciones de bomberos evitó que se propagara al bosque lindante.

Un voraz incendio destruyó prácticamente una cabaña de importantes dimensiones en el barrio Alto Manzano de Villa La Angostura. No se registraron lesionados, pero sí daños estructurales.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura informaron que el incendio ocurrió en la tarde de este último martes. Fueron alertados a las 15.20 sobre un incendio estructural en la calle chucao al 50 de la localidad cordillerana.

Señalaron que en el arribo de la primera dotación constataron que la vivienda estaba “totalmente comprometida por el fuego”. Los bomberos realizaron un reconocimiento de la situación y decidieron hacer un ataque defensivo debido a las condiciones estructurales.

image Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura

Fuego de gran magnitud

“Las labores de extinción se vieron condicionadas por la elevada temperatura, la magnitud del foco ígneo y estructura de la casa”, explicaron.

En el lugar se trabajaron con cuatro unidades, además del apoyo de la Brigada de Incendio y camiones cisterna del municipio para el abastecimiento. “Mediante el trabajo coordinado se logró contener el incendio, evitando la propagación hacia el bosque lindero y asegurando el perímetro afectado”, afirmaron.

Pérdidas totales

Un incendio total afectó a una vivienda y un galpón, hace un mes, en la vecina ciudad de Centenario. Un incendio consumió por completo un galpón y afectó seriamente una vivienda prefabricada. El siniestro, que comenzó de forma accidental, dejó a dos hermanos, adultos mayores, prácticamente sin pertenencias y movilizó a vecinos, policía, bomberos y personal de salud.

Según informaron, el incendio se inició este lunes pasadas las 10 en el límite entre dos terrenos, ubicados en la esquina de Chubut y Bartolomé Mitre, por una freidora que habría tomado fuego de manera accidental. Las llamas avanzaron rápidamente hacia un pequeño depósito donde se encontraban dos garrafas, que explotaron y agravaron la situación. Desde allí, el fuego alcanzó la vivienda en la que se encontraban dos hermanos de edad avanzada.

Incendio adultos mayores centenario (3)

El momento de mayor tensión ocurrió cuando efectivos de la Comisaría Quinta llegaron y lograron evacuar a tiempo a los dos ocupantes. Para ese entonces, el fuego ya había tomado todo el galpón y parte del techo del tinglado comenzaba a desprenderse por la intensidad del calor.

La intervención fue clave para evitar una tragedia, ya que ambos adultos se encontraban dentro de la casa mientras las llamas avanzaban. Los dos hermanos fueron contenidos por policías y vecinos que también observaban como las llamas arrasaban con sus pertenencias.

A pocos minutos se sumaron dos dotaciones de bomberos voluntarios, que iniciaron un arduo trabajo para controlar la situación. Las altas temperaturas y la cantidad de material combustible hicieron que, por momentos, incluso ardieran los árboles de la vereda.