Tragedia: se incendió un geriátrico, murieron cuatro abuelos y hay varios heridos

El fuego se desató durante la madrugada en la ciudad de Mar del Plata. Cómo se originó el fuego.

El incendio se desató en el primer piso del geriátrico ubicado en el barrio La Perla de la ciudad de Mar del Plata.

Hay gran conmoción en Mar del Plata por el incendio ocurrido en un geriátrico, que provocó la muerte de cuatro mujeres y dejó varios heridos. El siniestro se originó en el primer piso y avanzó con rapidez por el establecimiento, generando momentos de desesperación entre residentes y personal.

Desatada la tragedia, unos 15 policías que fueron a socorrer a las víctimas debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, con síntomas de intoxicación por el humo . Uno de los efectivos quedó internado, pero está fuera de peligro.

De acuerdo a información de la prensa local, el fuego se inició en la habitación 12 del primer piso y rápidamente se extendió por el resto del establecimiento . El geriátrico ubicado en Jujuy 1157 cuenta con dos pisos y 27 habitaciones.

Al lugar arribó personal del SAME y varias dotaciones de Bomberos para socorrer a las víctimas. Cuando apagaron las llamas, encontraron a tres mujeres muertas: dos de 95 años y una de 80. Otra de 79, murió en el Hospital Interzonal General de Agudos, luego de ser trasladada.

Por la complejidad de la tragedia, trabajaron de manera coordinada distintas fuerzas de emergencia. Se sumaron a los mencionados anteriormente, personal de la Cruz Roja, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaria de Seguridad y el área de Desarrollo Social.

Incendio. Geriátrico. Mar del Plata (1)

Al momento del devastador accidente, residían 38 adultos mayores en el geriátrico. Familiares de algunos residentes afectados fueron a retirarlos de urgencia, mientras que los demás fueron derivados a tres geriátricos tras el operativo.

Rodrigo Gonçalvez, el secretario de Seguridad del municipio de Mar del Plata dialogó con la prensa y confirmó: “Tratándose de adultos mayores, somos cautos y seguimos de cerca su evolución”.

La causa del incendio en el geriátrico

Las versiones preliminares suponen que el incendio se podría haberse provocado porque alguien fumó en el interior de la residencia.

“Fue una respuesta eficaz en una situación extrema”, concluyó. El personal de científica está trabajando en el lugar para determinar las causas del incendio.

Violento robo a una heladería de Mar del Plata

Semanas atrás una heladería volvió a ser blanco de delincuentes armados. La peor parte la sufrió la empleada, quien fue amenazada con un arma y despojada de sus pertenencias. El suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad y, en las últimas horas, la policía logró detener a uno de los sospechosos identificados.

El episodio ocurrió en la sucursal de la cadena de heladerías Grido, ubicada en Colón al 8700 de la ciudad de Mar del Plata. Cerca de las 13, dos hombres armados, encapuchados y con los rostros cubiertos ingresaron al comercio mientras la empleada, una mujer de 30 años, se encontraba en el depósito.

violento robo heladeria mar del plata

Las imágenes muestran que el local estaba vacío al momento del robo y que la empleada no aparece en cuadro porque se encontraba en la parte posterior. Al ser sorprendida por los delincuentes, entró en pánico y comenzó a gritar.

El episodio completo duró poco más de dos minutos y medio. Aunque la cámara principal no registra la agresión —ocurrida en el depósito—, sí captó el audio en el que se escucha la desesperación de la empleada mientras era amenazada.

Los ladrones la amedrentaron con un arma de fuego y le robaron dinero y su teléfono celular. Antes de huir, intentaron forzar la caja fuerte, pero no lograron llevarse nada.

Mientras se desarrollaba el violento ataque, un minuto y medio después de la entrada de los delincuentes, una clienta ingresó al local. Al advertir lo que ocurría en el fondo, se retiró rápidamente sin comprar nada.

Finalmente, los asaltantes escaparon con la ayuda de otros dos cómplices que los esperaban afuera con motos 110cc para facilitar la fuga.