Motosierra en la Jefatura de Gabinete: prohibieron el uso de autos y choferes oficiales

La motosierra llegó a la Jefatura de Gabinete, y a partir de este martes se queda sin autos y choferes oficiales asignados a funcionarios y empleados del área. La decisión, impulsada por Manuel Adorni , deja sin efecto los beneficios que regían hasta ahora para el personal dependiente o vinculado al organismo.

La medida fue explicada en un documento oficial: “Resulta imperioso instrumentar un reordenamiento en la asignación de la flota vehicular y la asignación de recursos para desarrollar los servicios de traslado, para que sea concordante con los principios de optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad, respetando y velando por la eficacia en las acciones que demanden una erogación presupuestaria por parte de un organismo del Estado”.

Luego, la jefatura de Gabinete le solicitó a cada área que disponga e instrumente las gestiones necesarias para cumplir con la efectiva restitución de los vehículos que ya están asignados a distintos funcionarios.

Para ello, se le exigió a cada Secretaría dentro de la órbita del organismo que informe a través de un comunicado oficial la lista detallada de los vehículos y choferes que responden a su estructura.

“En caso de que un funcionario considere necesaria y justificada la asignación del uso de un vehículo oficial y/o recurso para cubrir el servicio de traslado (en caso de corresponder), deberá solicitarlo por comunicación oficial, destacando que se procederá a la eventual asignación de vehículos oficiales y/o chofer, únicamente en los casos que previamente se extienda constancia expresa y detallada de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa (a cargo de Federico Sicilia)”, indicó la resolución.

Federico Sicilia, el secretario de Coordinación Legal y Administrativa a cargo de la comunicación de esta nueva medida, es una de las incorporaciones al organismo que dirige Manuel Adorni. Ingresó tras la salida de Juan Manuel Gallo, y es una persona de confianza del jefe de Gabinete.

Su vínculo comenzó antes de que Adorni sea el titular de Jefatura, cuando aún se desempeñaba como vocero y secretario de Medios y Comunicación. En ese momento, Sicilia era secretario administrativo en esa área. Ahora, el secretario no solo cambió de órbita, sino que también tiene a su cargo el manejo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Por último, el documento aclaró que sí se asignarán autos oficiales y personal para los traslados que estén destinados a posibilitar la actividad y las tareas exclusivas de los empleados y funcionarios de la jefatura de Gabinete.

El Gobierno Nacional obtuvo dictamen favorable para el Presupuesto 2026

Este martes se obtuvieron varios dictámenes respecto al Presupuesto 2026 en la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, liderado por el oficialista, Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

Embed TENEMOS DICTAMEN EN PRESUPUESTO

Hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen: avanzamos con la agenda de orden, equilibrio fiscal y reglas claras.

La Argentina sale adelante con responsabilidad y con la motosierra a la burocracia.@JMilei @NYGBertie @BornoroniG pic.twitter.com/DjA7YRtFiv — Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) December 16, 2025

La Libertad Avanza presentó su propio dictamen, de mayoría, y apuesta a debatirlo este miércoles en el recinto en la Cámara de Diputados, mientras que el kirchnerismo impulsa una propuesta alternativa.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, destacó el proyecto que el presidente Javier Milei envió al Congreso, tiene al equilibrio fiscal como un eje clave, algo que, según el funcionario, es "algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió".