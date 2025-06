Motosierra de Javier Milei: la explicación de un funcionario sobre la transición a un "país normal"

Maximiliano Fariñña - Secretario de Desregulación nuevo.jpg

El funcionario nacional dijo que en este año y medio de gestión de Milei "ya redujimos unos 50.000 la cantidad de empleados públicos, eliminamos 10 ministerios, eliminamos más de 200 o 300 áreas". "Estaban totalmente duplicadas y hacían lo mismo o no tenían sentido, y eso nos permitió ahorrar más de 2.000, 3.000 millones de dólares”, sostuvo.

Motosierra a organismos nacionales

Y explicó: “Tratamos de disminuir o exigirle al Estado, que cada peso que nosotros ahorramos se devuelva a la gente, con medidas que se están viendo en las últimas semanas: bajando los aranceles a los celulares y de ahí de las tres o cuatro empresas principales que bajaron un 25% el precio".

Además, indicó que "hace un par de meses bajamos los aranceles a los neumáticos, importantes para el sector productivo de la Argentina y para que los costos logísticos, y sobre todo para las empresas que no están cerca del puerto de Buenos Aires, porque lamentablemente Dios atiende en Buenos Aires, puedan traer sus productos y exportarlos”.

Fariña apuntó que el Estado, de alguna manera, es un impedimento si se torna burocrático. Dijo que “muchas de las normas que tenemos hoy en día son producto de la dictadura, de un gobierno que quería controlar todo lo que tenía a su paso y tenemos una normativa que prohibía contratar maquinarias o comprar maquinarias usadas".

También destacó la plataforma “Reportá la burocracia”. “Le damos el poder al ciudadano de que no diga ‘esta normativa me hace imposible la vida, tanto provincial, como municipal, para ejercer el trabajo libremente'", indicó.

Relató que había una ley que exigía verificar la inexistencia de producción nacional para importar un insumo sin aranceles, lo que frenaba investigaciones “3 o 4 meses porque un burócrata sentado en Puerto Madero de Buenos Aires no le autorizaba una importación”.

Contó un caso concreto de un científico que denunció que para importar una pipeta de laboratorio debía demostrar que no existía producción nacional similar. Ese trámite detenía investigaciones durante meses. “Hoy esa normativa fue derogada gracias a esa denuncia. Así funciona el nuevo sistema”, explicó.

En cuanto al futuro del INTA y el INTI, afirmó: “Lo que hay que hacer es revisar su funcionamiento para garantizar su función esencial y para que pueda seguir investigando en lo que realmente necesita el productor y no en lo que el Estado considera importante. Por otro lado, también, reducir los costos y el valor de ese dinero que haga un productor, para que en un futuro pueda bajar impuestos, pueda bajar retenciones”.

INTA El gobierno nacional reformará el INTa. Lo pondrá al servicio de los productores y no del Estado, dijo el secretario de Desregulación de la Nación, Maximiliano Fariña.

Dijo que el INTA pasó de tener 3.500 empleados a 6.000, con más de 2.500 vehículos y 900 cargos. “Entonces, ha crecido de una forma tan exponencial que cuando uno se pone a revisar, hay muchas tareas que hay que ver si valen la pena continuarlas o no”, deslizó.

Sobre el cepo y la política cambiaria, Fariña remarcó que “el dólar era un tema, el cepo, la gente no tenía libertad para comprar, eso no existe más, el dólar está flotando, es libre, todo el mundo puede acceder. Entonces estamos pasando de ser un país que no era normal a ser un país normal”.

Consultado por el sistema jubilatorio, expresó que “cuando una familia tiene que enfrentar sus situaciones, tiene que definir prioridades... tener una oposición que pone en riesgo eso, pone en riesgo la estabilidad, y solamente para atacar al gobierno, intentando aumentar el gasto público sin decir el cómo”.

Indicó en ese sentido que "nuestra crítica es, y lo hemos dicho el primer día desde que asumimos, que presenten un proyecto de ley que diga cómo se va a financiar el gasto”.

¿Qué dijo de los jubilados?

Además, Fariña defendió el cambio en la fórmula jubilatoria: “Lo que nosotros hicimos, y fue un cambio justamente en favor de los jubilados para mantener su poder adquisitivo, es que se aumente de forma mensual con base en la inflación”.

Sobre la baja de las jubilaciones mínimas, admitió que "Argentina tiene problemas estructurales, de empleo también, un sistema en donde más del 40% de los trabajadores son informales”.

Y planteó que para resolver las jubilaciones primero hay que atacar el empleo informal: “Cuando logremos solucionar el problema de los costes laborales, que hace casi que a un empresario le sea imposible contratar a un trabajador en blanco, cuando logremos solucionar eso, vamos a estar dando también una solución al problema jubilatorio”.

Finalmente, Fariña aseguró: “Hoy la inflación es el 1.5 por ciento que fue el último mes, la inflación más baja en los últimos cinco años... estimamos que para mitad del año que viene, para comienzo del año que viene, la inflación no va a ser un problema. No va a existir y no vamos a tener inflación en Argentina”.

Y el funcionario nacional cerró con un mensaje político: “Ahora lo que viene es un desafío electoral en donde tener los votos en cada uno de los congresos provinciales y nacionales nos van a dar la fuerza para avanzar en estas reformas que pasen, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos gustaría hacer reformas más contundentes, pero tenemos una oposición que lo único que nos hace es poner palo en la rueda”.