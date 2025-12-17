Video: robó una bicicleta de una hamburguesería y un empleado lo frenó de una trompada

La víctima había comprado la bici tres días antes. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El ladrón escapaba en la bicicleta robada cuando fue interceptado frente a una hamburguesería de Lanús.

Un episodio de inseguridad urbana terminó de manera inesperada y se transformó en tema de conversación dentro y fuera del barrio. El encargado de una hamburguesería intervino de forma directa para frenar a un ladrón que escapaba con una bicicleta robada.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, circuló con rapidez en redes sociales y reavivó el debate sobre la reacción de los vecinos frente al delito cotidiano.

El hecho ocurrió sobre la avenida 9 de Julio, una zona comercial con alto movimiento peatona en el partido bonaerense de Lanús. La víctima fue una joven identificada como Bárbara, quien había comprado su bicicleta apenas tres días antes c on el dinero que reunía gracias a su trabajo como repartidora. En el momento del robo, se encontraba dentro de un local de comidas rápidas retirando un pedido.

El robo y la persecución en plena calle

La situación comenzó cuando sonó la alarma del rodado. Bárbara salió de inmediato y advirtió que un hombre se alejaba a toda velocidad con su bicicleta. Sin dudarlo, inició una persecución a los gritos por la vía pública. Los pedidos de ayuda alertaron a comerciantes y vecinos que presenciaron la escena con sorpresa.

La huida continuó por la calle Anatole France, donde se encuentra la hamburguesería Lo de Nico. Allí, el encargado del local escuchó los gritos que provenían desde la esquina y salió a la vereda para observar qué sucedía. En pocos segundos comprendió la situación: un ladrón avanzaba por la vereda en una bicicleta mientras varias personas reclamaban que lo detuvieran.

La reacción fue inmediata y sin planificación previa. El comerciante se quedó quieto, calculó el paso del delincuente y esperó el momento justo para intervenir. Cuando el hombre pasó frente al local, recibió un golpe certero en el cuello que lo desestabilizó y lo arrojó al suelo. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad y luego se difundió de manera masiva.

La intervención del comerciante y el escape del ladrón

El impacto provocó que el asaltante soltara la bicicleta y quedara visiblemente aturdido. Sin embargo, logró reincorporarse y escapó corriendo, dejando el rodado abandonado sobre la vereda, frente a una remisería cercana. Bárbara llegó al lugar pocos segundos después y recuperó su bicicleta, el mismo vehículo que representaba una herramienta clave para su sustento diario.

El encargado del local explicó luego que actuó por impulso. Relató que, al ver la escena, reaccionó de manera instintiva para evitar que el ladrón se llevara la bicicleta. El objetivo fue frenar la huida y permitir que la víctima recuperara lo que era suyo, no iniciar una confrontación prolongada.

Aunque el delincuente escapó antes de la llegada de la policía, el desenlace permitió que el robo no se concretara. Fuentes policiales no informaron sobre una detención posterior vinculada al episodio.

Video viral y repercusión en el barrio

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad comenzaron a circular pocas horas después. La propia hamburguesería publicó el video en su cuenta de Instagram con un mensaje que combinó humor y orgullo barrial. El posteo generó una fuerte repercusión entre vecinos y usuarios de redes sociales, con comentarios de apoyo, agradecimiento y debate.

En los días posteriores, varias personas se acercaron al local para felicitar al encargado y conversar sobre lo ocurrido. Algunos clientes llegaron impulsados por la viralización del video y por la curiosidad que despertó el episodio. El hecho se convirtió en una anécdota compartida dentro del barrio, según reconocieron desde el comercio.