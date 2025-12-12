Video: en pleno diciembre, un pueblo de Santa Cruz amaneció bajo una fuerte nevada

Los vecinos de Río Turbio se sorprendieron este jueves con un fenómeno que, a 9 días del verano, resulta totalmente inusual. También alcanzó a 28 de Noviembre.

Los habitantes de Río Turbio, en el sudoeste de Santa Cruz , vivieron este jueves una jornada absolutamente inesperada cuando se despertaron con una intensa nevada en pleno diciembre . El fenómeno climatológico, excepcional para esta época del año, transformó el paisaje de la localidad patagónica con la llegada de las precipitaciones blancas.

Las temperaturas bajaron de manera considerable en la región, favorecidas por un sistema de bajas presiones que está impactando en el sur de la Patagonia . La fuerza con la que cayó la nieve provocó una rápida acumulación en las calles, dándole a la ciudad un aspecto completamente invernal.

El episodio no se limitó solamente a Río Turbio . También alcanzó a 28 de Noviembre y la zona de Mina 1 , cubriendo toda esa área de la cuenca carbonífera con un manto blanco que tiñó el paisaje de forma inédita para esta fecha del calendario.

Ante las temperaturas muy bajas registradas, existe la posibilidad de que las nevadas se repitan durante las próximas horas o incluso en los días venideros.

nevadas en pleno diciembre en Río Turbio 1

Por ese motivo, se recomendó a que los vecinos retomar algunas medidas preventivas propias del invierno, como proteger las cañerías de agua para prevenir congelamientos y redoblar la atención al circular por las calles, ya sea en vehículos o caminando.

"Asegúrese de contar con las cubiertas para nieve, respete las distancias con el vehículo de adelante y evite pendientes pronunciadas y movimientos bruscos", escribieron en TN Río Gallegos.

Videos en las redes

Habitantes de Río Turbio difundieron imágenes del episodio a través de redes sociales, mostrando calles y barrios totalmente cubiertos por un manto blanco completamente inesperado para mediados de la primavera austral. Los pobladores comentaron que la nevada fue corta pero de gran intensidad, causando asombro y despertando memorias de inviernos anteriores.

nevadas en pleno diciembre en Río Turbio

Los vecinos de la localidad tomaron el hecho con humor y aseguraron que Río Turbio estaba imitando lo que sucede en estas fechas festivas en lugares como Estados Unidos, donde es habitual que durante la temporada navideña las calles se vean cubiertas de nieve, vinculando este fenómeno con la proximidad de Papá Noel.

Para otros, incluso, el episodio despertó recuerdos de la niñez: "Recuerdo tener cuatro o cinco años y también tuvimos una nevada para navidad en Río Turbio, en el año 1977 o 1978. Hermoso ver el mangrullo todo nevado en el Barrio Los Pinos", expresó un vecino.

Por qué Santa Cruz tiene nieve en diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había lanzado alertas por condiciones invernales en la zona cordillerana del territorio nacional, con reportes de nieve acumulada en sectores de mayor altitud y condiciones climáticas inestables a lo largo de la última semana.

Sin embargo, el comunicado del organismo se concentraba principalmente en zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Finalmente, el desplazamiento de un frente frío terminó provocando nevadas también en este sector de Santa Cruz.

De acuerdo con los pronósticos del SMN, las nevadas estuvieron vinculadas a una caída brusca de la temperatura, con presencia de lluvia y nieve combinada en altitudes medias, además de posible acumulación de nieve en las zonas de mayor elevación.

Como sucede habitualmente cuando hay eventos climáticos relacionados con la nieve en la Cuenca Carbonífera, el frío también se sintió con fuerza en la ciudad de Río Gallegos, donde durante la noche del jueves las temperaturas y la sensación térmica fueron notoriamente bajas.

Estas condiciones extremas para el mes de diciembre obedecen a la llegada de una masa de aire frío que viene afectando a gran parte de la Patagonia en los últimos días.