Santa Cruz: cortaron la ruta 40 y otros dos caminos clave por ráfagas de hasta 110 km/h

En la tarde de este jueves, Seguridad Vial bloqueó corredores estratégicos del noroeste y el centro provincial “hasta nuevo aviso”. Pïden evitar traslados.

La restricción a la circulación en Santa Cruz se inició a las 14 de este jueves. El pronóstico indicaba que las ráfagas más intensas se prlongarían al menos hasta las 19 (foto de archivo).

Un temporal de viento con ráfagas muy fuertes forzó este jueves al mediodía el cierre total de la ruta 40 y otros dos corredores esenciales de Santa Cruz por razones de seguridad .

La medida fue dispuesta a las 14 por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) , que trabaja en forma coordinada con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) , la Policía santacruceña y Protección Civil .

La interrupción de la circulación alcanza a todo tipo de vehículos en los tramos afectados. Y la decisión se tomó en base a la alerta naranja que mantiene vigente el Servicio Meteorológico Nacional, y al aumento progresivo de la velocidad del viento.

Las ráfagas oscilan entre 90 y 110 km/h, con registros aún superiores en zonas de meseta.

El Departamento de Meteorología y Climatología de Vialidad Provincial estableció que el periodo de mayor riesgo se extenderá desde las 15:00 hasta las 19:00, aunque el bloqueo de las rutas podría prolongarse según evolucione el fenómeno.

Las rutas cortadas en Santa Cruz

Las autoridades confirmaron que la prohibición de tránsito rige en tres ejes fundamentales de la red vial santacruceña.

El primer corredor cerrado es la Ruta 40, entre Tres Lagos y los accesos a Gobernador Gregores, Perito Moreno y Puesto Linares.

El segundo tramo bloqueado corresponde a la Ruta Provincial 27, que une Estancia La Julia con Gobernador Gregores.

Por último, quedó cortada la Ruta Nacional 288 en el sector comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena y Estancia La Julia. El único segmento que permanece habilitado es el que conecta La Julia con Tres Lagos, pero únicamente bajo condiciones de extrema precaución.

Los organismos de control advirtieron que incluso en ese tramo la circulación implica alto riesgo debido a la violencia del viento.

Las autoridades subrayaron que el cierre preventivo busca evitar tragedias y que la situación se reevaluará de manera constante.

Zonas de alto riesgo

Estas restricciones ya habían sido anticipadas como una posibilidad durante la mañana por Vialidad Provincial, cuando difundió un mapa que identificaba las áreas de peligrosidad máxima.

En ese informe técnico se alertaba sobre la posibilidad de que los vientos de intensidad muy fuerte a temporal sobre la Meseta del Lago Strobel volvieran intransitables diversos sectores del territorio.

Incluso, marcaron otros puntos donde la circulación no fue interrumpida, pero el riesgo igualmente es muy alto, por lo que se pide evitar utilizarlos.

Cortes de ruta por vientos en Santa Cruz - comunicado El comunicado oficial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Entre las zonas señaladas como más expuestas aparecían también la RP 43 que conecta Perito Moreno con Las Heras, y la RN 3 en el tramo de Caleta Olivia hacia el límite interprovincial, la RP 12 entre esta última ciudad y Pico Truncado; y las RP 9 y 17 en todos sus tramos.

Los responsables de seguridad vial detallaron que la fuerza del temporal no solo compromete la estabilidad de los vehículos livianos, sino también la de las unidades de carga pesada.

Entre los principales riesgos figuran los vuelcos, desvíos abruptos y pérdida de control del vehículo. A esto debe sumarse una posible reducción severa de la visibilidad provocada por el polvo en suspensión.

El documento técnico que elaboró la AGVP ubica varios de estos tramos en el nivel de "peligrosidad muy fuerte a extrema", según la clasificación de la escala Beaufort.

Históricamente, ciertos puntos de la provincia registran ráfagas que superan los 100 km/h con frecuencia durante episodios de viento zonda o sudestada. De hecho, hace menos de un mes, el lunes 17 de noviembre, se registró un fenómeno similar, aunque más extendido y con algunos picos de viento superiores.

Pedido a la comunidad

La APSV solicitó a los conductores que respeten todas las indicaciones del personal desplegado en los puntos de control y que no intenten avanzar hacia las zonas restringidas.

También pidió que se suspendan los viajes que no sean indispensables y que quienes deban circular por tramos habilitados lo hagan a velocidad reducida y con máxima atención.

El Gobierno de Santa Cruz informó que las restricciones seguirán en pie "hasta nuevo aviso" y que la reapertura de las rutas quedará supeditada al comportamiento del fenómeno meteorológico.

Por su parte, Vialidad Provincial señaló que seguirá monitoreando las condiciones con reportes actualizados y nuevas versiones del mapa de amenazas a la transitabilidad. En función de esto, se recomendó a la población informarse y actualizar los datos, especialmente antes de salir a la ruta.