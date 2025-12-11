Nicolás Maduro está dispuesto a abandonar Venezuela a cambio de una amnistía

El mandatario venezolano le habría planteado esa condición a Donald Trump durante una comunicación telefónica.

En una conversación telefónica mantenida el 21 de noviembre, Maduro le expresó a Donald Trump que estaba dispuesto a abandonar Venezuela, pero dejó claro que su salida solo sería posible si se le garantizaba una amnistía legal completa para él y su familia.

La oferta que Maduro le planteó al presidente estadounidense se dio en medio del aumento de la presión internacional para forzar su salida. Cabe recordar que desde 2019 su legitimidad fue desconocida por Washington y por varios países occidentales. En este contexto, Trump mantiene un refuerzo de la presencia militar en el Caribe en sus operativos contra el narcotráfico.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, ni la Casa Blanca ni el gobierno venezolano revelaron detalles de la comunicación ni si luego hubo contactos formales. Las fuentes aseguran que Maduro supeditó su renuncia y salida de Venezuela a recibir una amnistía que le brinde protección jurídica y eventualmente refugio político , aunque no se mencionaron posibles destinos para él y su familia.

Cuáles son los países que podrían brindarle asilo a Maduro

En este contexto, Rusia y su gran aliado Bielorrusia se posicionan como posibles destinos de refugio para Nicolás Maduro. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, mantuvo su segunda reunión en poco más de dos semanas con el embajador venezolano en Moscú y reiteró que Maduro “siempre será bienvenido” en su país.

Por otro lado, el Kremlin aseguró que Vladimir Putin respaldó al mandatario venezolano a través de una llamada telefónica y “reafirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

En paralelo, Colombia también aparece como una opción. La cancillería colombiana confirmó que no descarta otorgarle asilo si el líder venezolano acepta abandonar el cargo. El presidente Gustavo Petro viene reclamando una transición democrática en Venezuela, mientras crecen las tensiones entre Caracas y el gobierno de Donald Trump.

Trump aumenta el despliegue militar

Recientemente, la tensión entre ambos países aumentó luego de que Donald Trump advirtiera que Maduro "tiene los días contados". El mensaje del mandatario estadounidense fue dado algunos días atrás en una entrevista con Político en la que adelantó que "pronto atacaremos también en tierra".

El aviso estadounidense llegó mientras Trump aumenta su presencia militar en el Caribe. En septiembre, Estados Unidos comenzó a desplegar destructores, cazas, submarinos e incluso el portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford.

La ofensiva responde al supuesto objetivo de eliminar el tráfico de drogas en el Caribe. A su vez, Estados Unidos designó a Maduro como el líder del Cartel de los Soles y puso precio a su captura.

Según Trump, todo está listo para la próxima fase: los ataques en territorio venezolano. Aunque se asume que ocurrirán pronto, no se trataría de una invasión sino que las fuerzas estadounidenses irían detrás de objetivos específicos vinculados al narcotráfico.