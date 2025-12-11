Ladrones robaron una tarjeta, compraron de todo y fueron descubiertos

Los presuntos ladrones son dos hombres de 30 y 37 años, a quienes se les secuestró tecnología, mercadería y más tarjetas ajenas.

La suerte de dos ladrones duró poco este martes, luego de que robaran una billetera de un auto estacionado en el oeste neuquino. Aunque alcanzaron a comprar numerosos elementos y equipar bien la alacena, fueron descubiertos esa misma tarde.

Según informó la Policía en las últimas horas, todo comenzó alrededor de las 17:15 del martes, cuando el personal del Centro de Operaciones Policiales alertó a los efectivos de calle sobre un presunto robo en proceso en la intersección de calles Godoy y Pilar. Una vez en el lugar, los efectivos de la Comisaría 16 de barrio San Lorenzo entrevistaron a un hombre que denunció que autores desconocidos le habían sustraído la billetera de su vehículo estacionado en la vía pública minutos atrás, por lo que se puso en marcha un operativo para dar con los ladrones.

Minutos después, la víctima recibió notificaciones de consumos realizados con su tarjeta Naranja, la cual estaba en la billetera robada, entre esos consumos, una compra recientemente efectuada en un comercio de la zona.

Al acudir al local acompañado por su hijo -un efectivo policial-, el damnificado dio con los presuntos responsables, quienes fueron retenidos hasta la llegada del personal policial.

ladrones detenidos (2)

Los demorados se movilizaban en un Fiat Palio gris, sin vidrios polarizados, donde se habrían encontrado productos comprados con la tarjeta sustraída. Según informaron empleados del comercio, los sospechosos habían adquirido un sillón gris de dos cuerpos (240 cm x 240 cm), retirando una de sus partes en el vehículo.

Minutos después, otra comerciante se presentó manifestando que también les había vendido dos teléfonos celulares.

Bien equipados

Todo esto fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Soledad Rangone y la asistente letrada Agustina Wouterlood, quienes ordenaron la requisa personal de los sospechosos y de su vehículo, donde se secuestró un ticket de compra por $3.889.600 y una tarjeta Naranja X, perteneciente al damnificado.

Además, en el vehículo se halló un teléfono Samsung A25 azul, tickets de supermercado por $78.600 y $268.900, así como un tarjetero con documentación y más tarjetas presuntamente sustraídas.

ladrones detenidos (3)

Esta situación derivó en dos allanamientos efectuados durante la jornada del miércoles, en domicilios pertenecientes a los demorados, en calle Cádiz del barrio Valentina Sur, donde se secuestraron más elementos presuntamente vinculados a las compras realizadas con tarjetas robadas.

Entre lo incautado figuran, un sillón de 240 x 240 color gris claro, un teléfono Samsung S21 FE verde agua, mercadería variada, un teléfono Samsung S20 FE verde claro, bebidas alcohólicas, golosinas y productos de limpieza e higiene.

Finalmente, los elementos fueron trasladados a la sede policial quedando a disposición de la justicia. A los sospechosos, dos hombres de 30 y 37 años, también se les inició una investigación, aunque no quedaron detenidos. La fiscalía analizará la prueba y recabará más para determinar si se los puede acusar por el robo y la estafa a los comerciantes al operar con una tarjeta ajena.