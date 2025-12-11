Chocó contra un camión de basura que subía a la ex Ruta 22 y fue hospitalizado
Este jueves una camioneta chocó a un camión de basura. Las pericias tratan de establecer responsabilidades en el cruce.
Un choque en la ex Ruta 22 terminó con el conductor de una camioneta hospitalizado, luego de que impactara contra un camión de basura en la zona de la calle Tegucigalpa. El siniestro ocurrió cuando el vehículo de mayor porte, perteneciente a la empresa Cliba, realizaba la maniobra para incorporarse a la Avenida Mosconi.
De esta manera, el camión recolector fue alcanzado por la pick-up que circulaba por la calzada principal. El impacto se sintió con fuerza y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia. Policía, bomberos y personal sanitario acudieron de inmediato y asistieron tanto al conductor de la camioneta como a los operarios que viajaban en el camión.
El automovilista, que sufrió lesiones que requerían una evaluación médica más detallada, fue trasladado al hospital local para su atención. En el lugar, los agentes realizaron las primeras pericias para establecer cómo se produjo la colisión y determinar si alguno de los vehículos no respetó las condiciones de circulación en ese cruce, considerado de alto riesgo por el flujo constante de camiones y autos particulares.
Mientras se aguardaba el parte médico del herido, las autoridades trabajaron en el despeje de la calzada para normalizar el tránsito en una de las arterias más transitadas del Alto Valle.
