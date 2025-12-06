Quién era el chofer del colectivo que murió tras chocar en Ruta 22 con un camión

La víctima era oriunda de Allen y murió esta mañana tras colisionar contra un camión en medio de una densa cortina de humo.

Autoridades policiales confirmaron este sábado la identidad del conductor del colectivo que perdió la vida en el siniestro vial ocurrido en el kilómetro 732 de la Ruta 22 , en cercanías del acceso a Médanos. El hombre era rionegrino, del Alto Valle, y murió en el acto tras el violento choque.

El hecho se registró minutos después de las 6 de este sábado , en un tramo donde la visibilidad era prácticamente nula debido al humo generado por un incendio iniciado durante la madrugada tras la caída de un cable de EDES.

Recién después de las primeras actuaciones oficiales se supo que la víctima fatal fue Marcelo Miguel Cepeda , de 50 años, oriundo de Allen . Cepeda manejaba un micro de la empresa Vía Tac que viajaba con 50 pasajeros rumbo a Bahía Blanca. Todos los ocupantes sufrieron lesiones leves.

via tac cho muerto allen

La noticia generó impacto en Allen, donde vecinos y allegados expresaron mensajes de pesar y acompañamiento para la familia de Cepeda a través de redes sociales.

El choque y las pericias

De acuerdo con la información oficial, el colectivo de la empresa Vía Tac embistió desde atrás el acoplado de un camión Scania 420 perteneciente a la empresa Cruz del Sur. El vehículo de carga era guiado por Luis Alberto Colicheo, de 41 años, quien resultó ileso.

Ambos circulaban en el mismo sentido, de Médanos hacia Bahía Blanca, cuando se produjo el choque. El impacto fue de tal magnitud que el conductor del colectivo falleció en el lugar.

594078413_1471939334937217_8302754835441424034_n En las imágenes se puede apreciar la densa cortina de humo en la zona.

Si bien las primeras hipótesis apuntan a que la densa presencia de humo habría sido determinante en la producción del siniestro, las autoridades esperan los resultados de las pericias realizadas por la Policía Científica para establecer con precisión las causas.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y equipos de emergencia que asistieron a los pasajeros y aseguraron la traza. Personal de emergencia y policía asistieron a los ocupantes y aseguraron el área, mientras el tránsito permaneció reducido durante las primeras horas de la mañana.

La causa fue caratulada como homicidio y lesiones culposas. Interviene la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino, que espera por los resultados de las pericias correspondientes informó Brújula 24.

Otro brutal choque en Ruta 22 entre Neuquén y Plottier

Un fuerte choque entre una camioneta y un camión repartidor se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Neuquén capital con Plottier, a la altura del hotel Howard Johnson.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del día y generó demoras en el tránsito, mientras trabajaban en la zona ambulancias del sistema de emergencias y personal de la Policía del Neuquén.

CHOQUE RUTA 22

Según indicaron testigos, en el siniestro también se vieron involucrados dos ciclistas que transitaban por el sector. Aunque no se reportaron víctimas fatales, varias personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidas en el lugar.

Las causas del accidente todavía se encuentran bajo investigación, aunque testigos señalaron la posibilidad de que uno de los conductores haya estado bajo efectos del alcohol. Esta versión no fue confirmada oficialmente.

Por el incidente, el tránsito en la zona se mantuvo parcialmente restringido durante varios minutos mientras se realizaban las pericias y las tareas de limpieza y remoción de los vehículos siniestrados.