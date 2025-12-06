Ni la Policía se salva: robaron un móvil de Investigaciones en Neuquén

Ocurrió el viernes por la noche en esta capital. LM Neuquén pudo obtener algunas características del auto que se busca.

Un robo ocurrido en las últimas horas demuestra que ya ni la Policía se salva de la inseguridad que se vive en Neuquén capital. Un móvil de Investigaciones le fue robado a un efectivo policial en horas del viernes, pero un detalle complica la búsqueda.

Según pudo saber LM Neuquén , el robo ocurrió alrededor de las 23 del viernes, aparentemente mientras estaba estacionado en la vía pública y en poder de un comisario. Aún no se conoce cómo se produjo la sustracción: si es que el o los autores utilizaron inhibidores o si dañaron el vehículo para lograr llevárselo ni cómo lo arrancaron.

Además, lo que complica la ubicación del auto es que no se trata de un patrullero identificable , es decir, ploteado con las calcomanías de la Policía provincial. Si no que se trata de un auto utilizado por los servicios de investigación, que no posee rasgos que lo identifiquen de un auto particular . Es por esto que es muy probable que los autores del hecho no se hayan percatado que estaban sustrayendo un vehículo policial.

Policía.jpg Imagen ilustrativa.

Lo que se pudo saber es que el vehículo es un Chevrolet Cobalt color blanco que no posee antena ni equipo de comunicación y tiene algunos detalles en la pintura del paragolpes.

El o los ladrones también se llevaron algunas pertenencias del efectivo policial, que habían quedado dentro del auto.

Los investigadores ya analizan cámaras del sector donde se produjo el robo para intentar identificar quién lo robó y hacia dónde huyeron. La información ya se irradió a todas las unidades de la capital y también a la Policía rionegrina de Cipolletti, ciudad donde van a parar habitualmente muchos autos robados en Neuquén.

Robo en pleno centro: salió del trabajo y no encontró su auto estacionado

A principios de septiembre, un vecino de Vista Alegre que viene todos los días a trabajar a Neuquén sufrió el robo de su auto. Lo había dejado estacionado, como siempre, a una cuadra del trabajo, en Leguizamón entre San Martín y 12 de Septiembre, en pleno centro neuquino.

“El auto estaba estacionado justo cerca de la esquina de Leguizamón, sobre la mano derecha”, contó Diego Gallardo, víctima del robo. Su automóvil es marca Peugeot 208, blanco, sin señas o pegatina alguna, cuya patente es AF206QU.

A pesar de que fue en una zona muy transitada en un día hábil, incluso a pocos metros de la estación de servicio YPF, nadie escuchó o vio algo raro. “Habitualmente lo estaciono siempre en esta calle porque trabajo a una cuadra. Entré a mi trabajo a las 9 y salí entre las 16:30 y 16:40, y cuando voy a buscar el auto ya no estaba”, relató el vecino de Vista Alegre.

En una barbería cercana le dijeron que no habían visto a la grúa en la calle durante esa jornada. “No, no vimos a la grúa. No vimos nada raro”, le dijeron mientras que otros que tenían cámaras de seguridad, no apuntaban al lugar donde había dejado su vehículo.

SAN MARTÍN - LEGUIZAMON- ROBO- CENTRO- AUTO Google Maps

Luego se cruzó con un efectivo policial, le contó que le habían robado el auto y le aconsejó que radicara la denuncia en la Comisaría Primera, que fue lo que hizo. De esa dependencia policial pasa la denuncia a la Dirección Tránsito y empiezan a hacer las investigaciones. También tenía que hacer la denuncia ante el seguro.

“Como que no entendía la situación, encima justo en el lugar que yo lo estacioné, había otro auto del mismo color, pero Volkswagen y el mío es Peugeot. Es pasar un mal rato, padecer la inseguridad”, lamentó Diego.

Y agregó: "Ahora me pongo a pensar que si estaba todo el tiempo estacionado quizás lo hayan fichado en su momento y vieron la oportunidad. Habrán utilizado quizás alguna herramienta, un inhibidor, algo. Tenía la alarma perimetral que es la que suena la bocina cuando te rompen los vidrios, te fuerzan la cerradura”.