Justo, el guardián Terranova que busca sumarse al equipo de rescates acuáticos de los guardavidas en la región

Se trata del primer perro salvavidas neuquino, cuyo entrenamiento está a cargo de Federico Mena. Conocé su historia en esta nota.

La temporada de verano , podría sumar un nuevo y muy especial miembro a las filas de guardavidas que patrullan las costas del Limay . Se trata de Justo , el perro de raza Terranova color chocolate que ya está siendo entrenado para asistir en rescates acuáticos.

“La gente lo va a ver mucho este verano. Queremos que se acostumbre al entorno y que todos lo conozcan”, explicó su entrenador Federico Mena .

Esta particular historia comenzó de la mano de Mena , guardavidas de la región con tres décadas de trayectoria, quien descubrió las aptitudes del animal en una jornada informal en la costa del río Neuquén .

justo el guardian terranova 2_16x9 Justo junto a su entrenador, Federico Mena. Gentileza

Un don especial

Cuando Justo aún era un cachorro, Mena lo descubrió acompañando con atención a los niños de su familia en el agua. Lo vio jugar, remolcarlos hacia la orilla y reaccionar con una sensibilidad propia de los terranovas (raza históricamente asociada al rescate acuático).

Este comportamiento impulsó al entrenador para acercarse a la familia, explicarles el potencial del perro y ofrecerse para iniciar su adiestramiento formal. Desde entonces, Justo, que actualmente tiene actualmente un año y ocho meses, lleva más de seis meses de entrenamiento.

La formación de un futuro guardián

Según explicó Mena, la primera fase del entrenamiento fue la sociabilización, un punto fundamental para cualquier animal que deberá convivir con grandes grupos de personas, ruidos, música y el movimiento propio de los balnearios neuquinos.

En este sentido, Justo tuvo su prueba de fuego durante la presentación de la temporada de Guardavidas, se mostró dócil, curioso y atento a los estímulos del entorno. Estuvo rodeado de familias, música y otros perros, y pasó la prueba “con 10 puntos”, según detalló Mena.

La segunda fase de la formación se basa en el control de la ansiedad, ya que Justo tiene un gran amor por el agua y tiende a querer ingresar, apenas la ve. En esta etapa, se trabaja para que aprenda a esperar la orden del guardavidas y a ingresar solo cuando la situación lo requiera, una condición indispensable para un futuro rescate real.

justo el guardian terranova 3 El guardián de chocolate participó de la presentación de la Temporada de Verano. Gentileza

En un futuro, el adiestramiento incluirá ejercicios en lancha. El objetivo es que Justo pueda acompañar recorridos náuticos, especialmente en zonas con islas y sectores de difícil acceso, donde muchas veces los guardavidas no pueden llegar con rapidez.

Sus características físicas, gran fuerza, doble capa de pelo resistente al frío, patas robustas y una flotabilidad natural, lo vuelven ideal para este tipo de tareas, remarcó Mena.

Haciendo historia

Su entrenador adelantó que el proceso completo llevará alrededor de dos años y que Justo tendrá que aprobar ciertas evaluaciones que certifiquen oficialmente su capacidad para trabajar como perro de rescate. Hasta entonces, continuará recorriendo balnearios para reforzar la socialización y afianzar su vínculo con la comunidad.

En caso de que el gigante color chocolate reciba el aval, Neuquén podría convertirse en una de las primeras ciudades de Argentina en incorporar un perro terranova entrenado al operativo de seguridad balnearia,

En otros países como España, Francia, Portugal y Brasil, esta raza forman parte de los operativos de rescate desde hace años.