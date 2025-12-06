Choque fatal en Ruta 22: murió un chofer de colectivo tras chocar contra un camión

Una densa cortina de humo habría reducido la visibilidad al mínimo, donde un colectivo impactó contra un camión. Cincuenta pasajeros resultaron con lesiones.

El choque fatal ocurrió esta madrugada muy cerca de la localidad de Médanos. Fotos gentileza: Brújula 24.

Un grave siniestro vial ocurrido esta mañana en el kilómetro 732 de la Ruta 22 , en cercanías del acceso a Médanos (a unos 50 km de Bahía Blanca), dejó como saldo la muerte del chofer del colectivo de larga distancia oriundo de Allen y decenas de pasajeros con golpes leves.

El episodio se registró minutos después de las 6 de la mañana de este sábado , en un tramo donde, según el parte oficial, la visibilidad era prácticamente nula debido a una espesa cortina de humo producto de un incendio desarrollado en las últimas horas.

El fuego se habría iniciado tras la caída de un cable de EDES en el kilómetro 731,5, lo que generó un foco que durante la madrugada aún afectaba la zona y complicaba las condiciones de circulación.

via tac cho muerto allen El siniestro ocurrió en el kilómetro 732 de Ruta 22, a poco menos de 50km de Bahía Blanca.

Recién a partir de entonces se confirmó que la víctima fatal fue el chofer del micro de Vía Tac, de 50 años, oriundo de la localidad rionegrina de Allen. La unidad, que finalizaba su recorrido en Bahía Blanca, viajaba con 50 pasajeros a bordo y todos ellos sufrieron lesiones leves.

El choque y las pericias

De acuerdo con la información oficial, el colectivo de la empresa Vía Tac embistió desde atrás a un camión Scania 420 perteneciente a la empresa Cruz del Sur. El vehículo de carga era guiado por Luis Alberto Colicheo, de 41 años, quien resultó ileso.

Ambos circulaban en el mismo sentido, de Médanos hacia Bahía Blanca, cuando se produjo el choque. El impacto fue de tal magnitud que el conductor del colectivo falleció en el lugar.

594078413_1471939334937217_8302754835441424034_n En las imágenes se puede apreciar la densa cortina de humo en la zona.

Si bien las primeras hipótesis apuntan a que la densa presencia de humo habría sido determinante en la producción del siniestro, las autoridades esperan los resultados de las pericias realizadas por la Policía Científica para establecer con precisión las causas.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y equipos de emergencia que asistieron a los pasajeros y aseguraron la traza. Personal de emergencia y policía asistieron a los ocupantes y aseguraron el área, mientras el tránsito permaneció reducido durante las primeras horas de la mañana.

La causa fue caratulada como homicidio y lesiones culposas. Interviene la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino, que espera por los resultados de las pericias correspondientes, informó Brújula 24.