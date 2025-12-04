La superluna de diciembre no se repetirá hasta el 2042: cuándo se podrá ver

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista en todo el país y ofrecerá las mejores condiciones del año para observar el cielo nocturno.

La Luna se acercará a 357.219 kilómetros, distancia que aumentará su tamaño aparente un 8% frente a una Luna llena promedio.

El cielo ofrecerá un cierre de año inolvidable para los amantes de la astronomía . La Luna alcanzará su máximo esplendor en una superluna que no volverá a repetirse hasta dentro de casi dos décadas , convirtiendo la noche en un evento imperdible para observar a simple vista .

Los servicios astronómicos internacionales ya anticiparon que la Luna llena de diciembre , llamada también Luna Fría en el hemisferio Norte , será la superluna más extrema del período 2024-2025 y la última con estas características hasta 2042 .

La magnitud del fenómeno combina tres factores que pocas veces coinciden: un perigeo muy cercano, un brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años conocido como standstill.

A qué hora observar la superluna de diciembre

El satélite alcanzará su plenitud este jueves 4 de diciembre a las 23.14 GMT (20.14 hora argentina, 18.14 de Colombia y 17.14 de México).

En la Argentina aparecerá a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica, y ofrecerá un tamaño aparente mayor que el habitual gracias a la ilusión lunar.

En el hemisferio norte, en cambio, se colocará muy alta en el cielo y permanecerá visible durante más tiempo, un contraste que surge de la mecánica celeste que gobierna el fin del año lunar.

Su atractivo no se restringirá a la observación casual. Las condiciones atmosféricas y la coincidencia entre plenitud y perigeo abrirán una oportunidad extraordinaria para astrofotógrafos.

La Luna se acercará a 357.219 kilómetros, distancia que aumentará su tamaño aparente un 8% frente a una Luna llena promedio y su brillo alrededor de un 16%. Este incremento no transforma el paisaje nocturno de manera abrupta, pero sí permite capturas más nítidas y detalladas, sobre todo en cielos fríos y secos.

La superluna no se repetirá hasta el 2042

La explicación de este carácter “extremo” surge de un proceso poco conocido fuera de la astronomía académica. La órbita lunar no solo es ovalada, sino también inclinada y sometida a movimientos de largo plazo que modifican la altura máxima y mínima que la Luna alcanza en el cielo.

Cada 18,6 años ocurre un standstill, un ciclo que marca sus posiciones más amplias hacia el norte y hacia el sur. Durante 2024 y 2025 se desarrolla un standstill mayor, la etapa en que las declinaciones de la Luna se vuelven más pronunciadas.

Dentro de ese marco, la Luna llena de diciembre de 2025 aparece en el punto más extremo del ciclo: su ubicación será la más alta del año en el hemisferio norte y la más baja en el hemisferio sur. Esa diferencia no surge de cuestiones locales, sino del ballet orbital Tierra-Luna-Sol que modifica ángulos y trayectorias.

Por esta razón, diciembre de 2025 marca un límite temporal. La próxima Luna llena con una configuración comparable recién llegará en 2042, cuando el standstill vuelva a ubicar al satélite en posiciones extremas junto con un perigeo muy cercano. Hasta entonces habrá superlunas, pero ninguna contará con esta combinación de altura, brillo, cercanía y sincronización con el ciclo de 18,6 años.

A esta dinámica se suma otro elemento determinante: la forma ovalada de la órbita lunar. La Luna completa su vuelta alrededor de la Tierra en un camino que varía entre su punto más cercano (perigeo) y su punto más lejano (apogeo). No recorre siempre la misma trayectoria debido a la precesión de su órbita y a la influencia gravitatoria del Sol.

La superluna Fría del 4 de diciembre se acercará más que cualquier otra desde abril de 2020, con excepción de la superluna de Beaver de noviembre de 2025, que quedará apenas por delante. Aun así, diciembre reunirá condiciones astronómicas superiores en cuanto a altura, visibilidad, duración del fenómeno y contraste de color en el horizonte.

A nivel técnico, una superluna es una sicigia, palabra que designa la alineación recta entre la Tierra, la Luna y el Sol. Esta disposición permite que la Luna llena aparezca exactamente en el punto opuesto al Sol, razón por la cual su salida coincide con la puesta del Sol.

superluna Aunque las superlunas se presentan cada cierto tiempo, lo inusual es que ocurran tres seguidas. Foto: Agencia EFE.

Para cualquier punto del planeta, el satélite emergerá por el horizonte oriental mientras el cielo todavía mantiene un resto de luz crepuscular, situación ideal para obtener imágenes con un contraste equilibrado entre paisaje y disco lunar.

Aunque la Luna estará “oficialmente llena”, la vista más imponente surgirá al amanecer o atardecer de cada región, cuando el disco toque el horizonte y muestre su mayor tamaño aparente. El 5 de diciembre, un día después de la plenitud exacta, también se verá excepcional, en especial para quienes deseen probar binoculares o telescopios de iniciación.