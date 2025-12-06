Fiesta de la Confluencia 2026: Luck Ra, el fenómeno que fusiona el cuarteto cordobés con el pop urbano

El festival más convocante de la Patagonia se realizará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132.

La F iesta de la Confluencia 2026 se prepara para vibrar al ritmo de la música que domina las plataformas, y la confirmación de Luck Ra en Neuquén es una de las cartas más fuertes en esta apuesta.

El artista cordobés, cuyo nombre real es Facundo Almenara Ordoñez , es la prueba de fuego del boom que vive el cuarteto fusionado con el pop urbano. Su estilo único le ha permitido pasar de ser una promesa a uno de los artistas más virales del país.

El festival, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132, ofrecerá al público neuquino un show bailable y enérgico. Luck Ra comparte grilla con otros referentes juveniles como Trueno y La Joaqui.

Luck Ra

El ascenso de Luck Ra ha sido meteórico, impulsado por temas que se convirtieron en éxitos instantáneos y que sonaron en todo el país. Su habilidad para tomar la esencia festiva del cuarteto cordobés y mezclarla con el sonido moderno del trap y el pop lo ha distinguido de otros artistas urbanos. Esto ha generado una base de seguidores enorme, garantizando que la noche que protagonice sea de alta convocatoria.

Luck Ra, un show que garantiza el baile masivo

La organización de la Fiesta de la Confluencia busca ofrecer espectáculos para todos los segmentos, y la presencia de Luck Ra cumple con creces la cuota de música popular bailable.

Su show no solo es esperado por el público de Neuquén, sino que también atrae a miles de visitantes de las provincias aledañas, lo que potencia el impacto económico que el evento proyecta en $65 mil millones.

Luck Ra.jpg Luck Ra, el artista del momento hizo magia en Centenario. Claudio Espinoza

La fiesta mantiene su formato de entrada libre y gratuita para el campo general, un esquema que subraya el carácter popular y accesible del festival. Este modelo permite que el show de Luck Ra, y toda la grilla de artistas nacionales e internacionales, sea disfrutado sin costo por las familias y los jóvenes.

El predio de la Isla 132 se convertirá en una gran pista de baile cuando el cordobés presente su repertorio viral en el escenario mayor de la Confluencia.

Un festival que no deja de crecer

Con la costa del Limay como telón de fondo, la Fiesta de la Confluencia se consolidó como un sello identitario para la ciudad. Su grilla reúne artistas nacionales e internacionales, propuestas para toda la familia y un predio activado desde la tarde con gastronomía, puestos de emprendedores, espacios de descanso y actividades recreativas.

La fiesta se transformó en un potente motor económico: hoteles completos, gastronomía colmada y una gran demanda de servicios turísticos. Cada edición atrae a visitantes del interior de la provincia, del Alto Valle rionegrino y también de Chile.

fiesta confluencia 2025 dia 3 sabado gente María Isabel Sánchez

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la organización se sostiene bajo un modelo de “costo cero” para las arcas locales. Toda la estructura —escenarios, producción, sonido, logística y seguridad— se financia mediante auspiciantes privados, productoras y acuerdos comerciales, sin afectar el presupuesto municipal destinado a servicios esenciales.

Este esquema permite mantener la entrada libre y gratuita y sostener una propuesta artística de alto nivel sin impacto directo en las cuentas públicas.

Los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026

Hasta ahora están confirmados, aunque no se descartan algunas sorpresas más, en el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia, en febrero de 2026: