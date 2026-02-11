Fiesta de la Confluencia 2026: Calfibra, la "red secreta" que mantuvo conectada a una multitud

Detrás del escenario y los food trucks, una infraestructura invisible de 3.000 metros de fibra óptica permitió que la fiesta no se quedara a oscuras digitalmente

La Fiesta Nacional de la Confluencia ha vuelto a consolidarse como el evento más convocante del país, y este año junto a las luces, la música, y los emprendedores, una robusta arquitectura desplegada por Calfibra , la unidad de servicios tecnológicos y de fibra óptica de CALF , acompañó a la municipalidad, al ministerio de seguridad, a los comerciantes y a la gente brindando además de soluciones a la seguridad, la comunicación de miles de familias en momentos críticos.

Más allá del impacto visual de su stand "Experiencia Calfibra" , un cubo de 13 metros de lado en cuyo interior se proyectó una experiencia inmersiva alimentada por 78 paneles solares de Calf Renova , otra de las acciones de Calfibra fue el despliegue de un anillo de conectividad que sirvió de columna vertebral para múltiples servicios esenciales.

La red de fibra óptica conectó de manera directa las cámaras de seguridad de la Policía , permitiendo un monitoreo en tiempo real, fundamental para el manejo de una multitud que superó las 300.000 personas por noche.

Además, en un entorno donde las redes móviles suelen colapsar por la saturación, Calfibra garantizó la conectividad para los posnet de emprendedores y el servicio de internet para los "food trucks". Esto permitió que el flujo de ventas no se detuviera, asegurando la viabilidad económica de los puestos locales.

Se instalaron además 5 puntos de "WiFi Libre" distribuidos estratégicamente en la Isla 132, diseñados para soportar conexiones simultáneas de alta densidad.

Para este trabajo se tendieron 3.000 metros de fibra óptica a lo largo de todo el predio, configurando un anillo de conectividad robusto que incluyó la instalación de 21 cajas NAP (Puntos de Acceso a la Red) para distribuir la señal con eficiencia. Además se instaló el nodo central de alimentación y distribución detrás del stand de Calf.

La importancia de esta infraestructura técnica se puso a prueba durante la última noche, cuando el temporal de viento obligó a la organización a suspender las actividades por seguridad. En medio de la evacuación y el cese de los espectáculos, los puntos de WiFi gratuito de Calfibra se convirtieron en un recurso de emergencia.

Ante la inestabilidad de las señales de telefonía móvil, decenas de neuquinos (especialmente jóvenes y adolescentes) utilizaron la red de Calfibra para localizar a sus padres, coordinar puntos de encuentro y llevar tranquilidad a sus hogares. Lo que comenzó como un servicio de confort terminó funcionando como un sistema de comunicación de emergencia que evitó situaciones de pánico y desorientación.

Este despliegue acompaña el cambio de perfil para la cooperativa. Calfibra ya no solo es un proveedor de internet, en la Confluencia 2026 demostró ser un actor estratégico en el desarrollo de "Smart City" y grandes eventos. Mientras el stand inmersivo ofrecía una mirada al futuro de la tecnología y la sustentabilidad, los técnicos de Calfibra aseguraban que la ciudad de Neuquén pudiera disfrutar de su fiesta más grande con la seguridad de estar siempre conectada.

La apuesta tecnológica de CALF, liderada por su presidente, Marcelo Severini, deja una vara alta para el próximo año: la tecnología al servicio de la gente.