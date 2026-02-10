Fiesta de la Confluencia 2026: qué dijo la Muni de los shows y las entradas de la noche cancelada

La jefa de gabinete de la Municipalidad de Neuquén confirmó qué pasará con los shows de Dillom, La Joaqui y Trueno.

La última noche de la Fiesta de la Confluencia se canceló por fuertes vientos.

Tras la repentina cancelación del último día de la Fiesta de la Confluencia por fuertes vientos, se confirmó qué pasará con los shows suspendidos y las entradas preferenciales.

En diálogo con la prensa, la jefa de gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini , afirmó que "se tomó la decisión de que la Fiesta terminó con sus tres días" . Además, agregó que "a posteriori veremos si habrá algún evento y qué artistas van a participar".

Fue en el contexto de los sorteos del último día del festival que, debido a la cancelación, se realizó en la sala del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN)

Respecto a las personas que compraron entradas preferenciales para la última jornada del festival, Pasqualini afirmó que desde el municipio dialogaron con la productora y con la plataforma emisora de las entradas, Entrada Uno, respecto a la cantidad de personas que adquirieron entradas, los mecanismos de devolución y el marco legal correspondiente.

sorteo auto fiesta confluencia ijan

"Próximamente se va a hacer una comunicación pertinente con quienes adquirieron esas entradas", afirmó la funcionaria.

Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes fueron los ganadores de los sorteos de la última noche

Tras la suspensión de la Fiesta de la Confluencia en la última jornada, debido a las condiciones climáticas, la Municipalidad de Neuquén realizó sorteo previsto para la última jornada.

En la sala del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), se realizó el sorteo de los premios que estaban previstos para la última noche de la Fiesta: un monopatín eléctrico, una motocicleta eléctrica, una camioneta Toyota 4x4 y una vivienda de dos dormitorios.

"Fue una fiesta muy importante para nosotros y demostró el crecimiento. Grandes empresas se sumaron a acompañar la Fiesta de la Confluencia y seguir con el costo cero", dijo luego del sorteo la secretaria jefa de Gabinete.

sorteo auto fiesta confluencia ijan

A su vez, la funcionaria detalló: "Tuvimos el acompañamiento de las grandes productoras de Vaca Muerta, pero también de las pymes". "Si bien es costo cero, la fiesta tiene un impacto muy fuerte en la economía neuquina. El turismo, el comercio, la gastronomía y muchos otros sectores, se movieron fuertemente durante estos días", concluyó.

En primera instancia se sorteó un monopatín eléctrico. Con el número 009474, el ganador fue Andrés Sebastián Boiocchi. Posteriormente, con el 015115, Luján Ayelén Coliñir, se adjudicó la moto eléctrica.

En tercer lugar, llegó el sorteo de la camioneta Toyota Hilux 4x4, uno de los más esperados por el público. Con el número 037042, Brisa Aldana Orosco resultó adjudicataria del vehículo.

Por último, el premio mayor, una casa de dos habitaciones. Chiara Sofía Mazzucco fue la gran ganadora, con el número 003891.

"Estuve en el stand con una chica llamada Chiara que nos dijo 'yo voy a ganar la casa', así que si es ella, es una genia", contó la representante de la empresa, que ahora deberá coordinar la entrega del premio con la beneficiaria.

En los primeros tres días de la Fiesta también se sortearon otros tres monopatines eléctricos; tres motos; y tres Toyota Yaris.

En desarrollo.