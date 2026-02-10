Rolando Figueroa reunió a la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta y fijó un plazo para definir obras clave

El gobernador encabezó un nuevo encuentro con empresas del sector hidrocarburífero, donde se firmó un Acuerdo Marco para financiar infraestructura vial y energética vinculada al desarrollo del yacimiento.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , volvió a convocar a la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta y reclamó definiciones concretas en un plazo de 30 días para garantizar el financiamiento de nuevas obras de infraestructura acordadas con el sector privado. En ese marco, se firmó un Acuerdo Marco con representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

“Nos hemos fijado el 7 de marzo como fecha límite para definir el esquema de financiamiento y avanzar con estas obras”, afirmó el mandatario provincial durante el encuentro, en el que participaron funcionarios del gabinete y autoridades de organismos provinciales.

Del encuentro formaron parte el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; los ministros Guillermo Koenig (Economía, Producción e Industria) y Gustavo Medele (Energía); el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch; y otros funcionarios provinciales.

Trabajo conjunto entre el sector público y privado

Durante la reunión, Figueroa remarcó la importancia de consolidar un trabajo articulado entre el Estado provincial y las empresas que operan en Vaca Muerta. “Estamos haciendo todos un esfuerzo compartido”, sostuvo, y agregó que el desarrollo del yacimiento depende de la provincia, de la seguridad jurídica y de la sostenibilidad social.

En ese sentido, destacó que la provincia invierte actualmente alrededor de 800 millones de dólares en infraestructura vinculada al desarrollo del sector hidrocarburífero. “Estamos construyendo escuelas y rutas. Con este trabajo conjunto, para 2030 podremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto entre el sector público y el privado”, señaló.

Por su parte, el ministro Koenig explicó que, tras varias horas de trabajo, se alcanzó un principio de acuerdo que incluye un anexo con nuevas obras de infraestructura. Entre ellas, mencionó la priorización de rutas estratégicas, principalmente las rutas provinciales 7 y 51.

Reglas claras y previsibilidad

El gobernador subrayó además que la provincia sostiene reglas claras en su vínculo con el sector privado. “Desde la provincia hemos establecido reglas de juego claras, en un marco de previsibilidad y respeto mutuo”, afirmó.

El Acuerdo Marco firmado establece que los planes de crecimiento de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta requieren, en el corto y mediano plazo, la ejecución de obras de infraestructura complementarias. En ese contexto, las empresas se comprometieron a ofrecer voluntariamente a la Provincia los fondos necesarios para su realización.

Figueroa reunió a la Mesa de Vaca Muerta

Los aportes serán considerados como anticipos de regalías, canon extraordinario de producción, Ingresos Brutos u otros impuestos provinciales vigentes al momento de la firma, que las empresas deben abonar por la producción de hidrocarburos en las áreas bajo su titularidad. También podrán contemplarse contribuciones por peaje vinculadas al uso de la infraestructura vial provincial.

Asimismo, se conformará una comisión interpartes encargada de definir el orden de prioridad de las obras a ejecutar.

Rutas prioritarias y obras previstas

En el marco del Memorando de Entendimiento (MOU), las partes acordaron analizar un conjunto de obras provisorias, entre ellas la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 7 en tres tramos: desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta Provincial N° 8; desde allí hasta la nueva vinculación con la Ruta Provincial N° 17 (Bypass Añelo en Batería 8); y desde ese punto hasta el empalme de las rutas provinciales 7 y 17, en el distrito I de Vialidad Provincial en Añelo.

También se prevé la pavimentación de la Ruta Provincial N° 51 entre las rutas provinciales 8 y 17, y la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 8 entre las rutas provinciales 51 y 7.

Por otra parte, la Provincia informó que se encuentran en ejecución o proyectadas, con fondos propios y/o financiamiento de terceros, obras como la duplicación de calzada de las rutas provinciales 7 y 51; el Bypass Añelo en las rutas provinciales 7 y 17; y la circunvalación de Añelo, que incluye la pavimentación de la Ruta Provincial N° 8 y su vinculación con la Ruta Provincial N° 17.

El plan integral contempla además la pavimentación de la Ruta Provincial N° 7 en sus etapas 1 a 4, la repavimentación de las rutas provinciales 5 y 6, la pavimentación de la Ruta Provincial N° 6 hasta el límite con Río Negro y la pavimentación y duplicación de la Ruta Provincial N° 67, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 22 y la Ruta Provincial N° 51.